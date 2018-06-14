«Газпром» добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в связи с приостановкой исполнения решения «Нафтогаз» лишается оснований для попыток ареста активов российской компании за рубежом.
Ранее сообщалось, что «Газпром» осведомлён о действиях «Нафтогаза» в Нидерландах по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража.
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что решение арбитражного суда Стокгольма по разбирательствам «Газпрома» с «Нафтогазом» носит предвзятый и дискриминационный характер.