В «Газпроме» объяснили, почему «Нафтогаз» торопится взыскать с компании $2,6 млрд

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В решении арбитража Стокгольма о выплате «Нафтогазу» $2,6 млрд нет никаких сроков выплаты, отчасти поэтому украинская компания торопиться самостоятельно взыскать их с «Газпрома». Об этом заявил замначальника департамента 104 (юридического) ПАО «Газпром» Сергей Кузнец.

«Нет, никакого предельного срока нет. Поэтому «Нафтогаз» и пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить «Газпром» это сделать как можно скорее. Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку —  кто, что, кому должен», — приводит его слова Интерфакс.

Кузнец также выразил мнение, что у «Газпрома» есть шанс на пересмотр решения арбитража.

«Газпром» сделал резервы в своей системе бухгалтерского учёта, вы знаете, что мы обязаны это сделать по российскому законодательству, по правилам МСФО. Когда существует потенциальное обязательство — мы делаем резервирование. Но это не означает, что мы должны платить», — добавил юрист.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что решение арбитражного суда Стокгольма носит предвзятый и дискриминационный характер.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил сообщения о требованиях «Нафтогаза» к «Газпрому».

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