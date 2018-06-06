Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома»

Действия Киева по взысканию $2,56 млрд с «Газпрома» наносят нехороший эффект для дальнейших партнёрских отношений с Россией. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

«На наш взгляд, те меры, которые сегодня принимают украинские коллеги по взысканию задолженности, — они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа на Украину, транзитом и так далее», — приводит его слова РИА Новости.

Также он добавил, что со стороны европейских государств, которые «нацелены на то, чтобы эти отношения были отрегулированы, есть некое удивление тому, что сегодня это так происходит».

Ранее «Газпром» подтвердил, что украинская компания «Нафтогаз» начала в Швейцарии процедуры по принудительному взысканию долга.