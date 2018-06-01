Эксперт оценил сообщения о требованиях «Нафтогаза» к «Газпрому»

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Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил сообщения о требованиях «Нафтогаза» к «Газпрому».

По словам эксперта, он испытывает неловкость, когда слушает выступления украинской компании.

Как считает Дудчак, последствий у таких действий «Нафтогаза» не будет, поскольку все уже привыкли к подобным вызовам.

Он также рекомендовал украинской компании сесть за стол переговоров с «Газпромом» и не выставлять подобные ультиматумы.

Ранее СМИ сообщали, что «Нафтогаз» требует повысить тариф на транзит газа.

Также директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил поведение Украины в ситуации с транзитом газа.

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