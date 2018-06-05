Эксперт прокомментировал сообщение «Нафтогаза» об аресте голландских активов «Газпрома»

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение украинского «Нафтогаза» об аресте голландских активов «Газпрома».
Эксперт прокомментировал сообщение «Нафтогаза» об аресте голландских активов «Газпрома»
  • © Danil Shamkin
  • globallookpress.com

«Нафтогаз» пытается выжать максимум из возможного. Но дело даже не в попытках украинской компании, а в том, что они находят некое понимание со стороны правовой системы Швейцарии и Нидерландов», — заявил эксперт.

По его словам, «Нафтогаз» говорит об аресте активов, но речь идёт лишь о заморозке, когда ограничения накладываются только на продажу.

Митрахович прогнозирует, что апелляции будут продолжаться, причём как в юрисдикции отдельных государств, так и в отношении решения Стокгольмского арбитража с точки зрения соответствия его вердиктов нормам шведского права.

Эксперт не исключил, что в ходе рассмотрения апелляций судебные ограничения в адрес «Газпрома» могут быть сняты.

Ранее в «Газпроме» заявили, что не получали уведомлений об арестах активов в Нидерландах.

Также член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил заявление «Нафтогаза».

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