В «Газпроме» заявили, что не получали уведомлений об арестах активов в Нидерландах

Компания «Газпром» осведомлена о действиях «Нафтогаза» в Нидерландах по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража, сообщает РИА Новости.

«Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз Украины» на территории Королевства Нидерланды предпринимает действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству в отношении транзитного контракта», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, в компании уточнили, что не получали официальных уведомлений по процедуре взыскания средств.

Ранее в компании «Нафтогаз» заявили, что суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.