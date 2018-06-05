В «Газпроме» заявили, что не получали уведомлений об арестах активов в Нидерландах
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«Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз Украины» на территории Королевства Нидерланды предпринимает действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству в отношении транзитного контракта», — говорится в сообщении компании.
Кроме того, в компании уточнили, что не получали официальных уведомлений по процедуре взыскания средств.
Ранее в компании «Нафтогаз» заявили, что суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.