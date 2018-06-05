В «Нафтогазе» заявили, что суд арестовал голландские активы «Газпрома»

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RT
Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.
В «Нафтогазе» заявили, что суд арестовал голландские активы «Газпрома»
  • © Reuters

Об этом заявили в пресс-службе украинской компании.

«Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее «Газпром» подтвердил, что «Нафтогаз» приступил к действиям по принудительному взысканию долга по решению Стокгольмского арбитража.

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