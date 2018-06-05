В «Нафтогазе» заявили, что суд арестовал голландские активы «Газпрома»

Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявили в пресс-службе украинской компании.

«Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — говорится в сообщении в Twitter.

Суд арештував голландські активи Газпрому для виплати Нафтогазу 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу pic.twitter.com/kIsGyoZXtQ — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 5 июня 2018 г.

Ранее «Газпром» подтвердил, что «Нафтогаз» приступил к действиям по принудительному взысканию долга по решению Стокгольмского арбитража.