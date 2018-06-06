Новак назвал дискриминационным решение суда Стокгольма по делу «Газпрома» и «Нафтогаза»

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Решение арбитражного суда Стокгольма по разбирательствам «Газпрома» с «Нафтогазом» носит предвзятый и дискриминационный характер, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Мы считаем, что решение Стокгольмского арбитражного суда носит достаточно предвзятый характер, и по двум конкретно контрактам, которые между собой взаимосвязаны — на поставку и на транзит газа, были приняты абсолютно разные, зеркальные решения, противоречащие логике даже… Дискриминационный характер носит это решение», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в настоящее время «Газпром» работает «над правовой стороной этого вопроса».

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение украинского «Нафтогаза» об аресте голландских активов «Газпрома».

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