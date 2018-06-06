Новак назвал дискриминационным решение суда Стокгольма по делу «Газпрома» и «Нафтогаза»
«Мы считаем, что решение Стокгольмского арбитражного суда носит достаточно предвзятый характер, и по двум конкретно контрактам, которые между собой взаимосвязаны — на поставку и на транзит газа, были приняты абсолютно разные, зеркальные решения, противоречащие логике даже… Дискриминационный характер носит это решение», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, в настоящее время «Газпром» работает «над правовой стороной этого вопроса».
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение украинского «Нафтогаза» об аресте голландских активов «Газпрома».