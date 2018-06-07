«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» обсудить транзит газа при участии Еврокомиссии
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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу украинской компании.
«Предлагаем господину Миллеру обсудить этот вопрос на переговорах, инициированных Еврокомиссией», — указывается в заявлении.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что вопрос государственной помощи «Газпрому» из-за ситуации с «Нафтогазом» будет подниматься после оценки юристов.
Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова Новака о помощи российских властей «Газпрому».