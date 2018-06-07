«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» обсудить транзит газа при участии Еврокомиссии

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В «Нафтогазе» предложили главе российской компании «Газпром» Алексею Миллеру обсудить условия возможного транзита газа в инициированном Еврокомиссией трёхстороннем формате.
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» обсудить транзит газа при участии Еврокомиссии
  • © Danil Shamkin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу украинской компании. 

«Предлагаем господину Миллеру обсудить этот вопрос на переговорах, инициированных Еврокомиссией», — указывается в заявлении. 

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что вопрос государственной помощи «Газпрому» из-за ситуации с «Нафтогазом» будет подниматься после оценки юристов.

Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова Новака о помощи российских властей «Газпрому».

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