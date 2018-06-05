Новак заявил, что вопрос помощи «Газпрому» будет подниматься после оценки юристов

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Вопрос о помощи российских властей «Газпрому» в ситуации с действиями «Нафтогаза» по решению арбитража Стокгольма будет подниматься после оценки юристов. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Сегодня ещё юридическая проработка того процесса, который был запущен, и когда будет юристами принята соответствующая оценка и будут даны рекомендации, тогда можно будет что-то говорить», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что «Газпром» осведомлён о действиях «Нафтогаза» в Нидерландах по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража.

В «Нафтогазе» заявили, что суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» $2,6 млрд согласно решению арбитража.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил заявление «Нафтогаза».

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