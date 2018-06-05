В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» об аресте голландских активов «Газпрома»
- Reuters
По словам депутата, это очень опасный прецедент, поскольку активы российской транснациональной корпорации теперь могут быть арестованы и в других странах, а не только в Нидерландах.
Как отметил Милонов, если информация об аресте активов подтвердится, Москва должна будет принять жёсткие ответные меры.
Ранее в «Газпроме» заявили, что не получали уведомлений об аресте активов в Нидерландах.
Также украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил сообщения о требованиях «Нафтогаза» к «Газпрому».