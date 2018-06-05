В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» об аресте голландских активов «Газпрома»

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Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил заявление украинской компании «Нафтогаз» об аресте голландских активов «Газпрома».
В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» об аресте голландских активов «Газпрома»
  • Reuters

По словам депутата, это очень опасный прецедент, поскольку активы российской транснациональной корпорации теперь могут быть арестованы и в других странах, а не только в Нидерландах.

Как отметил Милонов, если информация об аресте активов подтвердится, Москва должна будет принять жёсткие ответные меры.

Ранее в «Газпроме» заявили, что не получали уведомлений об аресте активов в Нидерландах.

Также украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил сообщения о требованиях «Нафтогаза» к «Газпрому».

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