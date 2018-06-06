Эксперт прокомментировал слова Новака по ситуации с «Газпромом» и «Нафтогазом»
- Reuters
По словам эксперта, вердикт действительно является странным и совершенно точно связан с политикой.
«Бессмысленно рассуждать о том, почему Стокгольмский арбитраж так поступил. Единственный возможный ответ — потому что. И Европейский союз здесь сыграл свою роль, и многие другие моменты», — пояснил Адамидов.
Он добавил, что европейцы спокойно вмешиваются во многие споры с Москвой на стороне Киева, и это на данный момент «официальный курс Брюсселя».
Ранее Новак сказал, что когда будет юристами принята соответствующая оценка и будут даны рекомендации, тогда можно будет что-то говорить.
Также директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с ФАН оценил сообщения об аресте голландских активов «Газпрома».