Эксперт прокомментировал слова Новака по ситуации с «Газпромом» и «Нафтогазом»

Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова главы Минэнерго Александра Новака о том, что вопрос о помощи российских властей «Газпрому» в ситуации с действиями «Нафтогаза» по решению арбитража Стокгольма будет подниматься после оценки юристов.

По словам эксперта, вердикт действительно является странным и совершенно точно связан с политикой.

«Бессмысленно рассуждать о том, почему Стокгольмский арбитраж так поступил. Единственный возможный ответ — потому что. И Европейский союз здесь сыграл свою роль, и многие другие моменты», — пояснил Адамидов.

Он добавил, что европейцы спокойно вмешиваются во многие споры с Москвой на стороне Киева, и это на данный момент «официальный курс Брюсселя».

Ранее Новак сказал, что когда будет юристами принята соответствующая оценка и будут даны рекомендации, тогда можно будет что-то говорить.

Также директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в беседе с ФАН оценил сообщения об аресте голландских активов «Газпрома».