В «Нафтогазе» заявили, что суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»

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Коммерческий суд Лондона выдал разрешение на заморозку активов компании «Газпром» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза Украины».
В «Нафтогазе» заявили, что суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»
  • © Reuters

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

«Газпром» в течение 48 часов после получения решения суда должен предоставить «Нафтогазу» список всех своих активов, расположенных в Англии и Уэльсе.

Ранее «Нафтогаз» оспорил приостановку решения Стокгольмского арбитража по контракту с «Газпромом». 

В начале июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что действия Киева по взысканию $2,56 млрд с «Газпрома» сказываются негативно на дальнейших партнёрских отношениях с Россией.

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