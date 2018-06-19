В «Нафтогазе» заявили, что суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»
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Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».
«Газпром» в течение 48 часов после получения решения суда должен предоставить «Нафтогазу» список всех своих активов, расположенных в Англии и Уэльсе.
Ранее «Нафтогаз» оспорил приостановку решения Стокгольмского арбитража по контракту с «Газпромом».
В начале июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что действия Киева по взысканию $2,56 млрд с «Газпрома» сказываются негативно на дальнейших партнёрских отношениях с Россией.