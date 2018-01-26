Минфин России рассчитывает на окончательную победу в суде по долгу Украины на $3 млрд
Как отмечается в сообщении ведомства, на текущей неделе в Англии состоялись слушания по рассмотрению апелляции Украины.
«В ходе слушаний украинская сторона не смогла привести каких-либо новых аргументов против обоснованности требований России исполнить обязательства по еврооблигациям, а представитель компании The Law Debenture Trust Corporation, защищающей интересы России, призвал суд отклонить апелляционную жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона», — подчеркнули в Минфине.
Ожидается, что решение по апелляции Украины будет принято в ближайшие месяцы. Минфин рассчитывает, что Апелляционный суд подтвердит решение, вынесенное в пользу России.
Ранее Апелляционный суд Англии завершил открытые слушания по данному делу.
Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.