Минфин России рассчитывает на окончательную победу в суде по долгу Украины на $3 млрд

Министерство финансов России рассчитывает, что Апелляционный суд Англии подтвердит решение Высокого суда Лондона, обязавшего Украину выплатить России $3 млрд в счёт погашения приобретённых в 2013 году евробондов.

Как отмечается в сообщении ведомства, на текущей неделе в Англии состоялись слушания по рассмотрению апелляции Украины.

«В ходе слушаний украинская сторона не смогла привести каких-либо новых аргументов против обоснованности требований России исполнить обязательства по еврооблигациям, а представитель компании The Law Debenture Trust Corporation, защищающей интересы России, призвал суд отклонить апелляционную жалобу Украины на решение Высокого суда Лондона», — подчеркнули в Минфине.

Ожидается, что решение по апелляции Украины будет принято в ближайшие месяцы. Минфин рассчитывает, что Апелляционный суд подтвердит решение, вынесенное в пользу России.

Ранее Апелляционный суд Англии завершил открытые слушания по данному делу.

Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.