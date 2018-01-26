Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, суд продолжит рассмотрение дела до 5 февраля в заочном формате, в рамках которого стороны могут предоставить дополнительные сведения.
Ранее сообщалось, что суд приступил к рассмотрению апелляции.
В июле 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций, а также возместить России часть судебных расходов.
Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.