Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

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Апелляционный суд Англии завершил открытые слушания по апелляционной жалобе Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге перед Россией в размере $3 млрд.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, суд продолжит рассмотрение дела до 5 февраля в заочном формате, в рамках которого стороны могут предоставить дополнительные сведения.

Ранее сообщалось, что суд приступил к рассмотрению апелляции.

В июле 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций, а также возместить России часть судебных расходов.

Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.

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