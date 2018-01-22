Суд Лондона начал рассмотрение апелляции Украины на решение по долгу перед Россией

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Апелляционный суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции Украины на решение Высокого суда по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд, передаёт Deutsche Welle.

По информации телерадиокомпании, слушание продлится пять дней, однако вынесение решения может быть отложено на срок до трёх месяцев.

«Это нормальная практика в таких крупных делах», — пояснили в суде.

Ранее Украина компенсировала России часть судебных издержек по спору.

В июле 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций, а также возместить России часть судебных расходов.

Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.

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Украина
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