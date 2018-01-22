Суд Лондона начал рассмотрение апелляции Украины на решение по долгу перед Россией
По информации телерадиокомпании, слушание продлится пять дней, однако вынесение решения может быть отложено на срок до трёх месяцев.
«Это нормальная практика в таких крупных делах», — пояснили в суде.
Ранее Украина компенсировала России часть судебных издержек по спору.
В июле 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций, а также возместить России часть судебных расходов.
Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.