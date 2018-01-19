Апелляционный суд Лондона 22 января рассмотрит спор Украины и России по долгу на $3 млрд

Апелляционный суд Лондона 22 января начнёт рассматривать апелляцию Украины на решение Высокого суда по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд.

Как передаёт Интерфакс-Украина со ссылкой на Минфин, апелляция, предположительно, будет рассматриваться в течение пяти дней коллегией во главе с судьёй Глостер.

Планируется, что рассмотрение дела будет проходить в открытом судебном заседании.

В сентябре 2017 года Украина компенсировала России часть судебных издержек по спору.

В июле Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, а также возместить России часть судебных расходов.