Апелляционный суд Лондона 22 января рассмотрит спор Украины и России по долгу на $3 млрд

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Апелляционный суд Лондона 22 января начнёт рассматривать апелляцию Украины на решение Высокого суда по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд.

Как передаёт Интерфакс-Украина со ссылкой на Минфин, апелляция, предположительно, будет рассматриваться в течение пяти дней коллегией во главе с судьёй Глостер.

Планируется, что рассмотрение дела будет проходить в открытом судебном заседании.

В сентябре 2017 года Украина компенсировала России часть судебных издержек по спору.

В июле Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, а также возместить России часть судебных расходов.

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Украина
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