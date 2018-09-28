Арсенал претензий: почему Израиль и Иран обмениваются обвинениями в разработке ядерного оружия

В Тегеране считают, что Израиль должен признать наличие у него ядерного арсенала и пустить на свои секретные объекты инспекторов МАГАТЭ. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, комментируя очередные обвинения Тель-Авива в адрес Ирана. Накануне Биньямин Нетаньяху заявил, что МОССАДу удалось получить доказательства нарушений Ираном Договора о нераспространении ядерного оружия. По мнению экспертов, выдвигая претензии Ирану, Израиль пытается апеллировать одновременно к Москве и к Вашингтону.

Израильские власти ведут тайную работу над собственной ядерной программой. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Пришло время Израилю сознаться и раскрыть свою незаконную программу (разработки. — RT) ядерного оружия международным инспекторам», — говорится в сообщении главы иранского МИД. В Тегеране уверены, что именно Израиль является единственным ближневосточным государством, обладающим секретной ядерной программой.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми опроверг заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который, выступая 27 сентября на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Тегеран в создании тайного склада с ядерным оборудованием и сырьём. Якобы этот объект был обнаружен МОССАДом на территории иранской столицы.

По утверждению израильской стороны, иранские власти хранят там 15 грузовых контейнеров общим весом 300 тонн, всё содержимое которых связано с оружейной ядерной программой ИРИ. В качестве подтверждения своих слов Нетаньяху представил спутниковые снимки бетонных ворот, закрытых железными дверями.

«После того как США и Израиль не смогли разыграть антииранские сценарии, эти смехотворные заявления и шоу премьер-министра Израиля не стали неожиданностью. Это новое представление властей Израиля. Всё это мы категорически отрицаем, хотя об этом не стоит даже говорить», — заявил Касеми.

Он подчеркнул, что единственным органом, уполномоченным делать такие заявления, является МАГАТЭ, 12 отчётов которого подтвердили, что Тегеран выполняет свои обязательства.

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20 сентября глава израильской комиссии по атомной энергии Зеэв Снир призвал МАГАТЭ принять мерыне только против Тегерана, но и против Дамаска: Тель-Авив обвиняет сирийские и иранские власти в работе над ядерным оружием. Правительство Башара Асада израильская сторона заподозрила в строительстве ядерного реактора в Дейр эз-Зоре. Отметим, что на протяжении последних лет этот город находился под контролем террористов из «Исламского государства»* и был освобождён только осенью 2017 года.

Ещё в 2007 году окрестности Дейр эз-Зора подверглись авианалёту ВВС Израиля — Тель-Авив утверждает, что уничтожил тогда секретный ядерный реактор, который якобы строили сирийские власти, операция носила кодовое название «Фруктовый сад». Впоследствии Дамаск допустил в этот район инспекцию МАГАТЭ, которая действительно нашла здесь частицы урана. Однако сирийская сторона сообщила, что радиоактивные элементы содержались в применённых израильскими пилотами ракетах.

Обвинения Израиля нашли поддержку у США, но доказательств существования оружейных ядерных разработок САР представлено не было.

Более серьёзные обвинения выдвигались против Ирана в 2000-х годах — МАГАТЭ и ООН подозревали Тегеран в нарушении условий Договора о нераспространении ядерного оружия.

Однако в 2015 году иранская сторона подписала Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с пятью постоянными членами СБ ООН и Германией. Иран гарантировал, что не станет пытаться разработать или получить ЯО, а международное сообщество, со своей стороны, обязалось снять с ИРИ экономические санкции. Инспекторы МАГАТЭ неоднократно подтверждали, что иранские власти не нарушают условий соглашения.

«Иран выполняет обязательства в рамках ядерной программы, согласно СВПД. Важно, чтобы Иран продолжал полностью выполнять эти обязательства», — заявил 10 сентября генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.

Генеральная линия

В отличие от Ирана, Израиль отказался присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия. В середине 1980-х годов о ядерной программе Израиля британской прессе рассказал Мордехай Вануну, работавший техником на израильском ядерном объекте в пустыне Негев. Выяснилось, что с 1958 года израильские военные накопили от 100 до 200 ядерных боеголовок. Ещё до публикации интервью Вануну был похищен МОССАДом и перевезён в Израиль, где его судили за госизмену. О том, что Израиль обладает ядерным оружием, говорил и экс-директор МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадеи.

Израильский техник-ядерщик Мордехай Вануну

Reuters

© Ronen Zvulun

В настоящее время Тель-Авив не подтверждает и не опровергает информацию о своей ядерной программе, но при этом активно выступает против идеи создания безъядерной зоны в Ближневосточном регионе.

Как уточняется на сайте Службы внешней разведки РФ, Израиль располагает мощностями, достаточными для изготовления 5—10 ядерных боезарядов в год. Для работы над своей ядерной программой израильтяне тайно закупали и даже похищали радиоактивные материалы в других странах — США, Великобритании, Франции и Германии.

Наличие у Израиля ядерного оружия давно является секретом Полишинеля, между тем Тель-Авив не подвергается в связи с этим ни критике, ни международным санкциям. Для сравнения, Иран из-за подозрений в разработке ЯО оказался в экономической и финансовой блокаде. С серьёзнейшими последствиями столкнулась и КНДР. При этом с точки зрения международного права Израиль и Северная Корея фактически находятся в равном положении — на сегодняшний день обе страны не являются членами ДНЯО.

Как отметил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, некоторые крупные державы демонстрируют лицемерный подход к вопросам нераспространения ядерного оружия.

«И эта избирательность вызывает серьёзные вопросы. Израиль же принципиально игнорирует не только ДНЯО, но и многие другие международные договоры и соглашения. По сути, это намеренное выражение пренебрежения к системе международной безопасности», — считает эксперт.

Израиль сознательно придерживается такой линии поведения: он не соотносит свои интересы с безопасностью и интересами других стран, объяснил Шаповалов.

«Такую позицию Израиль занимает не только по вопросу ядерного оружия, но и по широкому кругу остальных вопросов мировой политики. Это генеральная линия Израиля с момента его создания, и она является весьма конфронтационной. А международные отношения всё же основаны на переговорном процессе и консенсусе», — отметил эксперт.

При этом израильская сторона не стесняется спекулировать «иранской ядерной угрозой» в своих политических интересах, отмечают эксперты. Например, чтобы подтолкнуть американскую администрацию к выходу из СВПД, весной этого года Тель-Авив прибег к громким обвинениям, выдвинутым против ИРИ. В конце апреля израильский премьер-министр заявил, что «МОССАД смог собрать полтонны материалов», доказывающих обман со стороны Тегерана по линии СВПД: якобы иранское руководство не ликвидировало свою ядерную программу, а только приостановило её.

Конверсия урана, Тегеран, Иран, 2005

Gettyimages.ru

«Я уверен, что он (Трамп. — RT) сделает правильный шаг — правильный шаг для США, правильный шаг для Израиля, а также правильный шаг для мира во всём мире», — заявил тогда Нетаньяху.

Вероятно, аргументы израильской стороны произвели впечатление на Белый дом: уже в начале мая США вышли из ядерной сделки с Ираном, а в Госдепе признали достоверность представленных израильской разведкой документов.

Попытка оправдаться

Сейчас израильская сторона снова пытается разыграть карту иранской ядерной угрозы, и для этого есть веские причины — позиции Тель-Авива в регионе ослабились после трагической гибели экипажа российского Ил-20 по вине израильских ВВС. Инцидент не только привёл к охлаждению российско-израильских отношений, но также подтолкнул Москву к передаче сирийским военным ЗРК С-300.

Как пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, после трагической истории с гибелью Ил-20 Израиль стремится выставить себя не атакующей, а пострадавшей стороной, переложив вину на третьи страны.

«Для этого он пытается доказать, что был вынужден вести операцию в САР исключительно из-за угрозы со стороны Тегерана. Тель-Авив просто пытается переложить вину с больной головы на здоровую и уговорить Москву пересмотреть своё решение о поставках С-300 в Сирию», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов. По словам аналитика, Израиль старается выйти из весьма сложной ситуации, в которой оказался из-за гибели Ил-20 ВКС РФ.

Кроме того, уже очевидно, что все надежды на падение правительства Башара Асада не оправдались. Косвенно этот факт признают даже в Вашингтоне, равно как и невозможность силовыми методами выдавить из Сирии иранские подразделения.

Выступая накануне на брифинге в рамках Генассамблеи ООН, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отметил, что Штаты не станут заставлять Иран покинуть территорию Сирии.

«Мы не будем заставлять иранцев выходить из Сирии. Мы даже думаем, что и русские не смогут вытеснить иранцев из Сирии, потому что сила порождает ответную силу — военные действия», — заявил американский дипломат, подчеркнув, что США не намерены покидать сирийскую территорию до тех пор, пока там присутствуют иранские силы.

Заявляя о наличии у ИРИ ядерной программы, Тель-Авив рассчитывает поддержать антииранскую политику Белого дома.

«Израиль много раз предъявлял доказательства наличия у Ирана ядерной программы, однако каждый раз они оказывались если не фейковыми, то сильно устаревшими, — напомнил Борис Долгов. — Недавние заявления Нетаньяху прозвучали вслед за выступлением Трампа, которое также носило яркий антииранский характер. Поэтому в Тель-Авиве уверены, что их призыв найдёт отклик в США».

По мнению Владимира Шаповалова, обвинения, которыми обменялись Иран и Израиль, — это составляющие большой информационной войны, в которой Тель-Авив старается держаться рядом с Вашингтоном.

Иранские военнослужащие

Reuters

© Caren Firouz

«Израиль никогда не скрывал, что больше всего его беспокоит нахождение иранских войск на сирийской территории. В этом контексте для него важно обещание США сохранить своё присутствие в САР до вывода иранцев», — считает эксперт.

Между тем Израиль может вскоре услышать в свой адрес вопросы и по собственной ядерной программе. Дело в том, что Москва намерена активизировать работу по организации международной конференции, посвящённой вопросу нераспространения в Ближневосточном регионе оружия массового поражения. Об этом сообщил накануне директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Российская сторона предприняла все возможные усилия, чтобы усадить арабские страны и Израиль за стол переговоров и начать консультации, однако Соединённые Штаты сорвали процесс в последний момент», — отметил он.

Напомним, ещё в 2010 году порядка двухсот стран — участниц ДНЯО поддержали идею проведения такой конференции. Принимавшие участие в переговорах страны потребовали от Тель-Авива присоединиться к ДНЯО. Однако израильская сторона отвергла эти предложения, назвав их «двуличными» и «ошибочными».

«Поскольку именно Израиль является ядерной страной, ему совершенно невыгодно создание безъядерной зоны в регионе — тогда ему самому пришлось бы ликвидировать свой арсенал», — пояснил мотивы Тель-Авива Борис Долгов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

