Зариф обвинил Израиль в нелегальной разработке ядерного оружия

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль «сознаться и открыть международным инспекторам» свою нелегальную программу ядерного вооружения.

«Израиль — единственный режим в нашем регионе с «секретной» и «незадекларированной» программой ядерного вооружения, включающей «реальный ядерный арсенал», — написал он в Twitter.

No arts & craft show will ever obfuscate that Israel is only regime in our region with a *secret* and *undeclared* nuclear weapons program - including an *actual atomic arsenal*. Time for Israel to fess up and open its illegal nuclear weapons program to international inspectors. — Javad Zarif (@JZarif) 27 сентября 2018 г.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие. Так, по его словам, в Тегеране якобы есть тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования.

Израильский премьер призвал МАГАТЭ проинспектировать данный объект, а страны Европы — поддержать США в вопросе антииранских санкций.