Зариф обвинил Израиль в нелегальной разработке ядерного оружия

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль «сознаться и открыть международным инспекторам» свою нелегальную программу ядерного вооружения.

«Израиль — единственный режим в нашем регионе с «секретной» и «незадекларированной» программой ядерного вооружения, включающей «реальный ядерный арсенал», — написал он в Twitter.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие. Так, по его словам, в Тегеране якобы есть тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования.

Израильский премьер призвал МАГАТЭ проинспектировать данный объект, а страны Европы — поддержать США в вопросе антииранских санкций.

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