Нетаньяху пообещал продолжать действовать против Ирана в Сирии

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Израиль продолжит действовать против Ирана в Сирии и других странах, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху пообещал продолжать действовать против Ирана в Сирии
  • Reuters

«Израиль никогда не позволит режиму, призывающему к его уничтожению, иметь атомное оружие... Мы продолжим действовать в Сирии, Ливане, Ираке и ещё где угодно и когда угодно для защиты нашего государства и нашего народа», — сказал Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН.

Он также заявил, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие. Так, по его словам, в Тегеране якобы есть тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования.

Израильский премьер призвал МАГАТЭ проинспектировать данный объект, а страны Европы — поддержать США в вопросе антииранских санкций.

Ранее военно-политический кабинет Израиля отдал распоряжение Вооружённым силам страны продолжать операции против присутствия сил Ирана в Сирии

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