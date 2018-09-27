Нетаньяху пообещал продолжать действовать против Ирана в Сирии

Израиль продолжит действовать против Ирана в Сирии и других странах, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Израиль никогда не позволит режиму, призывающему к его уничтожению, иметь атомное оружие... Мы продолжим действовать в Сирии, Ливане, Ираке и ещё где угодно и когда угодно для защиты нашего государства и нашего народа», — сказал Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН.

Он также заявил, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие. Так, по его словам, в Тегеране якобы есть тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования.

Израильский премьер призвал МАГАТЭ проинспектировать данный объект, а страны Европы — поддержать США в вопросе антииранских санкций.

Ранее военно-политический кабинет Израиля отдал распоряжение Вооружённым силам страны продолжать операции против присутствия сил Ирана в Сирии.