Израильская армия продолжит операции против Ирана в Сирии

Военно-политический кабинет Израиля отдал распоряжение вооружённым силам страны продолжать операции против присутствия сил Ирана в Сирии. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания.

globallookpress.com

«Мы продолжим действовать против военного присутствия Ирана в Сирии при сохранении координации с Россией в сфере безопасности», — приводит текст документа Haaretz. Как отмечается, кабинет обсудил ситуацию вокруг крушения российского Ил-20 в Сирии и выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих. Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили крушение Ил-20. 23 сентября Минобороны России назвало враждебными действия ВВС Израиля в отношении российского самолёта.