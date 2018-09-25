Израильская армия продолжит операции против Ирана в Сирии
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«Мы продолжим действовать против военного присутствия Ирана в Сирии при сохранении координации с Россией в сфере безопасности», — приводит текст документа Haaretz.
Как отмечается, кабинет обсудил ситуацию вокруг крушения российского Ил-20 в Сирии и выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили крушение Ил-20.
23 сентября Минобороны России назвало враждебными действия ВВС Израиля в отношении российского самолёта.