Израильская армия продолжит операции против Ирана в Сирии

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Военно-политический кабинет Израиля отдал распоряжение вооружённым силам страны продолжать операции против присутствия сил Ирана в Сирии. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания.
Израильская армия продолжит операции против Ирана в Сирии
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«Мы продолжим действовать против военного присутствия Ирана в Сирии при сохранении координации с Россией в сфере безопасности», — приводит текст документа Haaretz.

Как отмечается, кабинет обсудил ситуацию вокруг крушения российского Ил-20 в Сирии и выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили крушение Ил-20.

23 сентября Минобороны России назвало враждебными действия ВВС Израиля в отношении российского самолёта.

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