Путин обсудил с Нетаньяху крушение Ил-20 в Сирии

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсудил крушение российского самолёта Ил-20 в Сирии.
Путин обсудил с Нетаньяху крушение Ил-20 в Сирии
  • © kremlin.ru
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте Кремля. 

Лидеры продолжили обсуждение обстоятельств инцидента с учётом того, что представленная армией Израиля информация об операции израильской авиации над территорией Сирии расходится с выводами Министерства обороны России.

В Кремле отметили, что Москва исходит из того, что основной причиной трагедии с Ил-20 стали именно действия ВВС Израиля.

«Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО адекватны сложившейся ситуации и направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом», — говорится в сообщении. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия Израиля вынудили российскую сторону принять ответные меры по повышению безопасности российских военных в Сирии. 

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