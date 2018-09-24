Шойгу: действия Израиля вынудили Россию принять ответные меры

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Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что действия Израиля вынудили Россию принять адекватные ответные меры, направленные на повышение безопасности российских военных в Сирии.
Шойгу: действия Израиля вынудили Россию принять ответные меры
  • © Министерство обороны РФ
  • РИА Новости

Комментируя обстоятельства крушения в Сирии Ил-20, министр отметил, что «израильские экипажи, прекрасно зная воздушную обстановку, прикрылись российским самолётом, что привело к его поражению».

«Это вынудило нас к принятию адекватных ответных мер, направленных на повышение безопасности российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия в течение двух недель передаст Сирии современный зенитный ракетный комплекс С-300.

18 сентября президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с крушением Ил-20 в Сирии и рассказал об ответных действиях.

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