Путин рассказал об ответных действиях после крушения Ил-20

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Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прокомментировал ситуацию с крушением российского самолёта Ил-20 в Сирии.
Путин рассказал об ответных действиях после крушения Ил-20
  • РИА Новости

«Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, это всегда беда. Беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей», — сказал российский лидер.

В связи с этим Путин выразил соболезнования родным погибших.

Он также отметил, что отношение Москвы к данному инциденту изложено в заявлении Минобороны России, которое полностью с ним согласовано.

«Что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все», — заявил Путин.

Ранее армия Израиля заявила, что ответственность за крушение российского Ил-20 у берегов Сирии несут Дамаск, Иран и движение «Хезболла».

В Минобороны России заявили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.

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