Армия Израиля назвала ответственных за крушение российского Ил-20

Армия Израиля заявила, что ответственность за крушение российского Ил-20 у берегов Сирии несут Дамаск, Иран и движение «Хезболла».

Об этом говорится в заявлении израильской армии в Twitter:

«Режим Асада, чьи военные сбили российский самолёт, полностью несёт ответственность за этот инцидент. Израиль считает, что за происшедшее также ответственны Иран и террористическая организация «Хезболла».

Ранее сообщалось, что израильская армия скорбит в связи с крушением Ил-20 над акваторией Средиземного моря.

В Минобороны России заявили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.