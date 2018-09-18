Армия Израиля назвала ответственных за крушение российского Ил-20

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Армия Израиля заявила, что ответственность за крушение российского Ил-20 у берегов Сирии несут Дамаск, Иран и движение «Хезболла».
Армия Израиля назвала ответственных за крушение российского Ил-20
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Об этом говорится в заявлении израильской армии в Twitter:

«Режим Асада, чьи военные сбили российский самолёт, полностью несёт ответственность за этот инцидент. Израиль считает, что за происшедшее также ответственны Иран и террористическая организация «Хезболла».

Ранее сообщалось, что израильская армия скорбит в связи с крушением Ил-20 над акваторией Средиземного моря.

В Минобороны России заявили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.

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