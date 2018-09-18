Минобороны: российский Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО

Российский самолёт Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит ракетой комплекса ПВО Сирии.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

По данным ведомства, четыре F-16 Военно-воздушных сил Израиля 17 сентября около 22:00 нанесли авиаудар по объектам Сирии в районе города Латакия.

«Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. При этом израильские самолёты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата «Оверн» (Auvergne) и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолёта Ил-20 ВКС России.

Конашенков подчеркнул, что, прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

«В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — заявил представитель оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что израильские средства управления авиацией и лётчики F-16 «не могли не видеть российский самолёт», так как он заходил на посадку с высоты 5 км.

«Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию», — отметили там.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что в акватории Средиземного моря во время атаки израильских самолётов F-16 на сирийские объекты пропал российский самолёт Ил-20.