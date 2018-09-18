Над Средиземным морем пропал российский самолёт с 14 военными на борту

Российский самолёт Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих, вечером 17 сентября пропал над акваторией Средиземного моря. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

«Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, самолёт пропал во время атаки четырёх израильских самолётов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Также сообщается, что в то же время российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в данном районе.

Отмечается, что командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию в связи с потерей связи с самолётом Ил-20.

Ранее стало известно, что вечером 17 сентября сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку в Латакии.