Над Средиземным морем пропал российский самолёт с 14 военными на борту

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RT
Российский самолёт Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих, вечером 17 сентября пропал над акваторией Средиземного моря. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России. 
Над Средиземным морем пропал российский самолёт с 14 военными на борту
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«Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, самолёт пропал во время атаки четырёх израильских самолётов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Также сообщается, что в то же время российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали  пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в данном районе.

Отмечается, что командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию в связи с потерей связи с самолётом Ил-20.

Ранее стало известно, что вечером 17 сентября сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку в Латакии.

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