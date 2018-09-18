Над Средиземным морем пропал российский самолёт с 14 военными на борту
- globallookpress.com
«Семнадцатого сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», — говорится в сообщении.
По данным российского оборонного ведомства, самолёт пропал во время атаки четырёх израильских самолётов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.
Также сообщается, что в то же время российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в данном районе.
Отмечается, что командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию в связи с потерей связи с самолётом Ил-20.
Ранее стало известно, что вечером 17 сентября сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку в Латакии.