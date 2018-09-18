Армия Израиля скорбит в связи с крушением российского Ил-20

Израильская армия скорбит в связи с крушением российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.

Об этом говорится в заявлении израильской стороны в Twitter.

«Израиль скорбит по поводу гибели членов экипажа российского самолёта, который был сбит в результате удара средств сирийских ПВО», — уточняется в тексте.

Ранее в Минобороны России заявили, что израильские лётчики, прикрываясь российским самолётом, подставили Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии.

В результате произошедшего погибли 15 российских военнослужащих.