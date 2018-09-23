В Минобороны назвали враждебными действия ВВС Израиля в отношении Ил-20

Враждебные действия ВВС Израиля в отношении российского самолёта Ил-20 выходят за рамки цивилизованного построения отношений. Об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ходе брифинга он рассказал, что Израиль обращался к России с просьбой урегулировать ситуацию с нахождением в районе, примыкающем к Голанским высотам, тяжёлого вооружения проиранских группировок.

После этого, по его словам, российская сторона провела консультации с иранской, в результате чего Иран подчеркнул, что считает неправильным «нагнетание обстановки в данном районе и не имеет агрессивных намерений против Израиля».

«В итоге все проиранские формирования с тяжёлым вооружением при содействии российских военнослужащих были отведены от Голанских высот на безопасное для Израиля расстояние — более чем на 140 километров на восток Сирии», — добавил Конашенков.

Он также сообщил, что по просьбе Израиля российская сторона в Сирии неоднократно «снимала опасения» относительно возможной передачи «чувствительных» образцов продукции военного назначения, поставленных из России в САР, третьей стороне.

«Также, израильская сторона обратилась к России с просьбой об обнаружении останков израильских военнослужащих по конкретным координатам на территории Сирии», — отметил он.

Он рассказал, что поисковые работы были развернуты после согласования Россией необходимых вопросов «с сирийскими партнёрами на оперативном уровне», а спецоперация проводилась в районе ведения боевых действий на подконтрольной террористам территории.

«Боевики террористических группировок внезапно атаковали российских военнослужащих, занимавшихся поисками. В ходе боя получил ранение боец российского спецподразделения. Россия готова была продолжить эту работу», — подчеркнул Конашенков.

На этом фоне, как указал Конашенков, враждебные действия израильских ВВС «выходят за рамки цивилизованного построения отношений».

«Представленные вам сегодня объективные данные событий 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии», — заключил он.

Ранее Конашенков заявил, что вина за крушение российского самолёта в Сирии «целиком лежит» на ВВС Израиля.

По данным Минобороны России, израильская сторона ввела в заблуждение Россию относительно района несения ударов в Сирии, что не позволило вывести Ил-20 в безопасное место.