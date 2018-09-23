Минобороны: Израиль в случае с Ил-20 ввёл в заблуждение российскую сторону

Введение в заблуждение израильской стороной относительно района несения ударов в Сирии не позволило вывести российский Ил-20 в безопасное место, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, во время переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется ударить, находятся на севере Сирии.

«Удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является её западной провинцией. А сам город Латакия расположен на западном побережье страны», — указал он.

Конашенков подчеркнул, что действия израильской стороны не позволили вывести Ил-20 в безопасный район.

«Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолёт Ил-20 в безопасный район. Кроме того, не было указано и местонахождение израильских F-16», — добавил он.

Ранее Конашенков заявил, что Израиль в случае с крушением Ил-20 нарушил договорённости 2015 года.