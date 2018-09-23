Минобороны: Израиль в случае с Ил-20 ввёл в заблуждение российскую сторону

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Введение в заблуждение израильской стороной относительно района несения ударов в Сирии не позволило вывести российский Ил-20 в безопасное место, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: Израиль в случае с Ил-20 ввёл в заблуждение российскую сторону
  • Reuters

По его словам, во время переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется ударить, находятся на севере Сирии.

«Удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является её западной провинцией. А сам город Латакия расположен на западном побережье страны», — указал он.

Конашенков подчеркнул, что действия израильской стороны не позволили вывести Ил-20 в безопасный район.

«Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолёт Ил-20 в безопасный район. Кроме того, не было указано и местонахождение израильских F-16», — добавил он.

Ранее Конашенков заявил, что Израиль в случае с крушением Ил-20 нарушил договорённости 2015 года. 

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