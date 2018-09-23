Брифинг Минобороны России по катастрофе Ил-20 в Сирии

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RT
В Минобороны России представили детальную информацию об обстоятельствах катастрофы Ил-20 у побережья Латакии 17 сентября, когда израильские F-16 подставили под удар сирийских ПВО российский самолёт. Как заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, Израиль оповестил российскую сторону о проведении своей операции незаблаговременно — в нарушение договорённостей между двумя странами. Кроме того, было заявлено, что истребители ВВС Израиля находятся на севере Сирии, однако удары наносились на западе страны, в Латакии.

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