Минобороны России: вина за крушение Ил-20 полностью лежит на ВВС Израиля

Вина за крушение российского самолёта Ил-20 целиком лежит на израильских ВВС и тех, кто принимал решения о «такого рода деятельности», заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских лётчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум о преступной халатности», — отметил он.

Как подчеркнул Конашенков, в Минобороны считают, что вина за данную трагедию «целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности».

«Особо подчеркну, что действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолётов», — сказал он.

Он добавил, что тем самым была создана угроза любым пассажирским и транспортным самолётам.

По его словам, на месте падения Ил-20 — в 27 километрах западнее порта Баниас — проводится поисковая операция по извлечению из воды тел погибших и обломков самолёта.

Ранее в Минобороны сообщили, что Израиль ввёл в заблуждение Россию относительно района несения ударов в Сирии, что не позволило вывести Ил-20 в безопасное место.