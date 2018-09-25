«Спрятался за российским самолётом»: в Минобороны РФ привели доказательства причастности ВВС Израиля к трагедии с Ил-20

Новые данные доказывают причастность израильских ВВС к крушению российского самолёта Ил-20 в небе Сирии. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, индикаторам зенитно-ракетной системы С-400 удалось зафиксировать положение самолётов Израиля, сирийской ракеты С-200 и самолёта Ил-20. Согласно этой информации, истребитель F-16 прикрывался российским Ил-20 в момент, когда сирийские ПВО пытались отразить атаку со стороны Израиля. В Тель-Авиве отрицают причастность к трагедии, возлагая ответственность на Сирию и Иран.

Согласно уточнённым данным, вина за инцидент с российским Ил-20 в Сирии полностью лежит на ВВС Израиля. Об этом в ходе брифинга 24 сентября заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолётом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — рассказал Конашенков.

По его словам, Россия решила представить информацию с индикаторов С-400 в связи с тем, что предпринимаются попытки «исказить картину данной трагедии».



«Более того, мы внимательно изучили заявление представителя Армии обороны Израиля, в котором говорится, что в момент трагедии истребители F-16 находились в воздушном пространстве Израиля и не прятались за российским Ил-20», — сказал генерал.



Конашенков отметил, что данные с РЛС российского С-400 посекундно отображают положение самолётов Израиля, ракет комплекса С-200 и самолёта Ил-20.

РИА Новости

«Представляемые сегодня данные получены с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим. Технические возможности данного комплекса, и в частности разрешающая способность радиолокационных средств, позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические цели, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории», — сказал Конашенков.

Благодаря полученным данным удалось выстроить реальную картину произошедшего.

Так, 17 сентября С-400, размещённый на базе Хмеймим, зафиксировал полёт ракеты сирийского комплекса С-200, запущенной по израильскому истребителю F-16. По словам Конашенкова, ракета, приблизившись к израильскому самолёту, «резко изменила направление полёта и пошла на Ил-20», а истребитель F-16 «спрятался за российским самолётом». При этом, добавили в ведомстве, уже после столкновения сирийской С-200 с Ил-20 израильский истребитель, вопреки заявлениям представителей Израиля, оставался в районе патрулирования на западе сирийского побережья.

Отрицание причастности к трагедии

Между тем представители официальной власти в Израиле отрицают какую-либо причастность к инциденту с российским Ил-20. В частности, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в проведённом Армией обороны Израиля расследовании по делу крушения Ил-20.

«Премьер-министр выразил уверенность в достоверности расследования, проведённого Армией обороны Израиля, и его результатов», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы главы израильского правительства.



При этом Нетаньяху возложил ответственность за инцидент на сирийскую армию и Иран, а также добавил, что передача Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 может ухудшить обстановку в регионе.



В свою очередь, президент России Владимир Путин указал, что принятые решения по укреплению военных возможностей сирийских ПВО соответствуют сложившейся ситуации.

«Они (решения. — RT) направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом», — сообщается на сайте Кремля.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о мерах по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в связи с крушением Ил-20. По словам главы военного ведомства, Москва в течение двух недель передаст Дамаску комплекс С-300, оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, а также будет осуществлять подавление спутниковой навигации над акваторией Средиземного моря.

Трагедия Ил-20

Российский самолёт-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит ракетой С-200 системы ПВО Сирии. По данным Минобороны России, вечером 17 сентября российский Ил-20 выполнял полёт вблизи зоны деэскалации в Идлибе. В то же время четыре израильских истребителя F-16 заняли район патрулирования в 90 км от сирийской провинции Латакия. Как уточняет ведомство, в 21:39 Израиль уведомил российское военное командование в Сирии о начале военной операции на севере страны, и через минуту израильские самолёты нанесли удары по Латакии.

После оповещения израильских ВВС об атаке на севере Сирии российское командование отдало приказ самолёту Ил-20 возвращаться на аэродром Хмеймим. Однако вскоре стало известно, что израильские бомбардировщики находились не на севере Сирии, а на западе.

Конашенков подчеркнул, что дезинформация со стороны израильских офицеров не позволила вывести Ил-20 в безопасный район. Вслед за этим сирийские системы ПВО приступили к отражению атак израильских бомбардировщиков, попав по российскому самолёту.

Позднее Владимир Путин заявил, что действия израильских ВВС были предприняты в нарушение договорённостей и суверенитета САР.

«В данном случае не были соблюдены российско-израильские договорённости о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолёт попал под огонь сирийских средств ПВО», — сообщалось в пресс-службе Кремля.