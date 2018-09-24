В Минобороны России представили дополнительные данные по крушению Ил-20

Министерство обороны России представило дополнительные данные по инциденту с крушением российского самолёта Ил-20 в Сирии, полученные с индикатора пункта боевого управления системы С-400 с авиабазы Хмеймим.

Как заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, данные позволяют буквально по секундам зафиксировать нахождение самолётов и ракеты комплекса С-200.

«Технические возможности данного комплекса и, в частности, разрешающая способность радиолокационных средств позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические цели, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории», — объяснил Конашенков.

По его словам, израильский самолёт в момент трагедии находился на одном азимуте с российским самолётом. Отмечается, что ракета С-200 была нацелена на израильский F-16, но затем она резко изменила направление полёта и полетела в сторону Ил-20. После трагедии истребитель ВВС Израиля также резко поменял направление и высоту полёта.

Он добавил, что радиолокационные средства С-400 чётко зафиксировали все данные по высоте и направлению полёта самолёта Израиля.

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолётом Ил-20 целиком лежит именно на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — заявил Конашенков.

Ранее в Кремле заявили, что Россия исходит из того, что основной причиной трагедии с Ил-20 стали именно действия ВВС Израиля.