«Преступная халатность или непрофессионализм Израиля»: Минобороны РФ сообщило детали крушения Ил-20 у побережья Сирии

Минобороны РФ представило объективные данные, которые доказывают вину ВВС Израиля в катастрофе российского самолёта-разведчика Ил-20 в небе над Сирией 17 сентября. Информация военного ведомства подтверждает обнародованную ранее версию, что израильтяне использовали российский самолёт в качестве прикрытия от огня сирийских средств ПВО. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, военное руководство Израиля «либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров». Опрошенные RT эксперты отметили, что Тель-Авиву крайне важно сохранить существовавший до трагедии уровень взаимодействия с Москвой, однако для этого он должен изменить свою политику по сирийскому вопросу.

Халатность израильских ВВС, которая привела к гибели российского самолёта Ил-20 с 15 военнослужащими на борту, говорит о том, что Тель-Авив либо относится к Москве с пренебрежением, либо не контролирует своих военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он также представил детальную информацию об обстоятельствах трагедии, произошедшей вечером 17 сентября в небе над сирийской провинцией Латакия. Эти выводы были сделаны на основании объективных данных российских радиолокационных средств, в том числе системы отображения информации о воздушной обстановке «Плотто».

По данным российской стороны, вечером 17 сентября с 20:31 российский Ил-20 выполнял полёт в районе зоны деэскалации в Идлибе. Примерно в это же время с израильских военных аэродромов поднялись четыре самолёта F-16, которые заняли район патрулирования в 90 км от сирийского города Латакия, расположенного на западе страны. В 21:39 Израиль оповестил российское военное командование в Сирии о начале военной операции на севере САР, а уже через минуту израильские самолёты нанесли удары по объектам в провинции Латакия. По словам Игоря Конашенкова, это противоречит достигнутым ранее соглашениям, в соответствии с которыми Израиль должен предупреждать российских военных о своих действиях заблаговременно.

«Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договорённостей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооружёнными силами на сирийском направлении», — подчеркнул представитель Минобороны.

Получив извещение израильской стороны об атаке на севере Сирии, российское военное командование отдало приказ Ил-20, находившемуся в данной зоне, возвращаться на аэродром Хмеймим, расположенный в 25 км от города Латакия. Однако израильские истребители-бомбардировщики F-16, координаты которых израильские военные россиянам не передали, находились не на севере САР, поскольку Латакия — западная провинция.

«Удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является её западной провинцией. А сам город Латакия расположен на западном побережье страны, — подчеркнул Игорь Конашенков. — Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолёт Ил-20 в безопасный район».

По словам представителя российского Минобороны, ведомство располагает аудиозаписями разговора с израильской стороной, подтверждающими эту информацию.

Израильские самолёты, сбросив бомбы на территорию САР, не вернулись на базу, а остались в воздушном пространстве над Средиземным морем в 70 км к западу от побережья провинции Латакия и поставили радиоэлектронные помехи, «вероятно, готовясь к нанесению повторного удара», рассказал представитель Минобороны.

С 21:51 сирийские системы ПВО приступили к отражению атаки израильских ВВС и начали пуск зенитных ракет.

В 21:59 израильский бомбардировщик совершил манёвр и начал сближаться с российским самолётом, что сирийские системы ПВО восприняли как начало новой атаки.

Самолет F-16 ВВС Израиля

Reuters

© Amir Cohen

«Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолёта Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16 и именно российский самолёт окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты», — подчеркнул Конашенков.

По его словам, израильтяне также знали, что системы распознавания «свой-чужой» в российской и сирийской авиации разные, а значит, средства ПВО Сирии могли опознать Ил-20 как групповую цель израильских истребителей. В итоге в 22:03 сирийская ракета поразила Ил-20.

«Особо подчеркну, что, наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе», — отметил Игорь Конашенков.

В 22:29 российская сторона сообщила израильским военным, что самолёт Ил-20 терпит бедствие, и потребовала освободить воздушное пространство для проведения поисково-спасательных работ. Лишь через 11 минут израильские F-16 ушли из данной зоны.

«Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских лётчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или как минимум о преступной халатности, — заявил представитель Минобороны РФ. — Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолётом Ил-20 целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности!»

По его словам, своими манёврами в районе захода на посадку в аэропорт Хмеймим ВВС Израиля поставили под угрозу не только безопасность российских военных, но и жизни пилотов и пассажиров гражданских самолётов.

«Министерство обороны следило за этим инцидентом и дало чёткую и ясную оценку. Каких-то других версий я не вижу», — заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник МГИМО востоковед Юрий Зинин.

3D-видео крушения Ил-20 в Сирии

«Знали, что делают»

На следующий день после катастрофы российский лидер Владимир Путин заявил, что к трагедии, скорее всего, привела «цепь трагических случайных обстоятельств». В ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, состоявшегося 18 сентября по инициативе Тель-Авива, Путин подчеркнул, что во время израильской атаки на Сирию «не были соблюдены российско-израильские договорённости о предотвращении опасных инцидентов».

На следующий день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что «израильские лётчики вели себя как минимум непрофессионально».

«Стыдно прятаться за спинами тех, кто обеспечивает в том числе твою безопасность и, выполняя свой долг, не может уклониться от адресованной тебе пули», — подчеркнула Захарова.

В интервью RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев выразил уверенность, что израильские ВВС, которые незаконно вторглись в воздушное пространство САР, «повинны в том, что произошло».

«Конечно, это цепь трагических случайностей, но израильские лётчики фактически использовали наш самолёт, чтобы остаться незамеченными в небе Сирии. Естественно, для выполнения своих военных задач», — отметил Гусев.

Также по теме В нарушение договорённостей: в чём причины трагического инцидента с Ил-20 в сирийском небе Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с крушением российского самолёта Ил-20 в Средиземном море трагическим стечением...

По мнению эксперта, вина за произошедшее «лежит полностью на израильской стороне».

«Надо учитывать, что это были целенаправленные действия израильских ВВС. Они знали, что делают», — подчеркнул Гусев.

По словам Игоря Конашенкова, «поведение израильских лётчиков в корне отличается от действий американской авиации в регионе».

«Вы знаете, что у нас действует канал коммуникации для предотвращения инцидентов в воздухе, где стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различных районах Сирии. Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозы российским и американским военнослужащим как в воздухе, так и на земле», — подчеркнул официальный представитель Минобороны России.

Уход от ответственности

Израильская сторона, однако, с самого начала решила переложить ответственность за крушение Ил-20 на Сирию и её союзников.

«Израиль считает режим Асада, чьи военные сбили российский самолёт, полностью ответственным за этот инцидент. Израиль также считает ответственными Иран и террористическую организацию «Хезболла», — говорится в заявлении правительства еврейского государства по этому поводу.

В Израиле объясняют свой налёт на Сирию защитой национальных интересов страны и борьбой с терроризмом. Тель-Авив заявил, что нанёс удар по тем сирийским военным объектам, где якобы находилось оружие массового уничтожения, предназначенное для ливанской военно-политической организации «Хезболла».

При этом, как отметил министр обороны Израиля Авигдор Либерман в опубликованном утром 23 сентября интервью, оба государства ведут постоянный диалог по катастрофе Ил-20 в Сирии и смогут урегулировать инцидент.

«Вся история находится под наблюдением и контролем. Мы ведём постоянный диалог. Картина и факты ясны, и я думаю, что ситуация вернётся в норму, — сказал он.

21 сентября в Москву прибыла делегация израильских военных во главе с командующим ВВС Израиля генерал-майором Амикамом Норкином, которая предоставила российским коллегам из ВКС доклад, подкрепляющий израильскую версию событий.

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин во главе делегации израильских военных в Москве

Twitter

© @IDFSpokesperson

По версии Тель-Авива, распространённой израильскими СМИ, бомбившие Латакию самолёты в момент поражения российского Ил-20 сирийской зенитной ракетой якобы уже находились на базе, а значит, не могли им «прикрываться». Кроме того, они якобы предупреждали российских военных об авиаударе по объектам в Сирии заблаговременно, а не за минуту.

Однако эта информация противоречит объективным данным радиолокационного контроля, обнародованным Минобороны России, согласно которым израильские самолёты ушли из зоны близ побережья Сирии через 37 минут после поражения российского Ил-20.

«В контексте конструктивного российско-израильского сотрудничества на сирийском направлении нам трудно понять, чем вызваны описанные действия Тель-Авива. Это крайне неблагодарный ответ на всё то, что было сделано Российской Федерацией для Государства Израиль и израильтян в последнее время», — подчеркнул Игорь Конашенков.

Шаги навстречу

Как отметили в российском Минобороны, до инцидента с Ил-20 Москва учитывала интересы еврейского государства в своих действиях в Сирии. Так, Россия договорилась с Ираном об отводе подконтрольных исламской республике формирований от границ Израиля.

При содействии Москвы проиранские формирования в период с 16 по 19 мая были отодвинуты от Голанских высот на 140 км. Всего, как рассказал Игорь Конашенков, были отведены 1050 человек личного состава, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня и оперативно-тактических ракет, 145 единиц другого вооружения и военной техники.

Кроме того, как подчеркнули в российском военном ведомстве, после освобождения юга Сирии от террористов летом текущего года именно действия России смогли обеспечить возвращение «голубых касок» ООН на Голаны. К тому же сейчас российская военная полиция обеспечивает прикрытие сотрудников миссии ООН, уточнил Игорь Конашенков.

«В настоящее время вдоль линии «Браво» (граница буферной зоны на Голанских высотах вдоль границы Сирии. — RT) выставлены шесть наблюдательных постов российской военной полиции», — подчеркнул Игорь Конашенков.

Как отметил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Виктор Мураховский, Москва ещё в 2010 году пошла навстречу Тель-Авиву, когда Израиль стал возражать против продажи Сирии современных комплексов ПВО С-300, так как с их получением Дамаск смог бы сбивать израильские самолёты «сразу после того, как они поднялись со взлётной полосы».

«Мы этот контракт приостановили сначала, потом прекратили. Вернули $400 млн, которые в нашем родном кармане уже лежали, сирийскому правительству. Понесли определённые репутационные издержки», — подчеркнул Мураховский.

Российские военные сотрудничали с израильскими и в гуманитарной области. Так, 8 июня израильской стороне передали танк «Магах-3», попавший к сирийским войскам в ходе Ливанской войны 1982 года. Позднее он поступил в танковый музей в подмосковной Кубинке. Израилю его передали по просьбе родственников погибших танкистов, которые надеялись, что исследование боевой машины позволит прояснить судьбу экипажа.

Также по теме «Нейтральная полоса контролируется террористами»: репортаж военкора с линии соприкосновения в районе Голанских высот Армия обороны Израиля неожиданно начала военные учения на Голанских высотах вблизи сирийской границы. Генеральный штаб ЦАХАЛ заявил,...

По словам Игоря Конашенкова, по просьбе Израиля Россия начала процедуру поиска останков израильских военнослужащих, захороненных на территории Сирии. В ходе этих работ произошло столкновение с боевиками, один российский военнослужащий был ранен. Однако Россия готова была продолжить эту работу.

Кроме того, по запросу Тель-Авива российская сторона восстановила в окрестностях разрушенного Алеппо древнее еврейское кладбище и синагогу.

Как отметил в интервью RT директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, Россия последовательно занимает сбалансированную и равноудалённую позицию в палестино-израильском конфликте.

«Россия всё время помогала Израилю, — заявил Наумкин. — Она учитывала его место и интересы в процессе ближневосточного урегулирования. Здесь можно привести в пример конец 2016 года, когда перед уходом Обамы с поста президента американцы пытались протолкнуть в Совбезе ООН проект резолюции, который вводил искусственные параметры урегулирования, неприемлемые в первую очередь для Израиля и, может быть, в той же мере и для палестинцев. Россия учла ту позицию, которая была озвучена Израилем, и, несмотря на уговоры Керри, который буквально бомбардировал Лаврова в ООН просьбами проголосовать за резолюцию, Россия этого не сделала. И Россия помогла в данном случае Израилю, учтя его интересы».

В 2016 году Израиль призвал мировое сообщество оказать содействие Тель-Авиву в организации саммита с палестинским лидером. В Москве тогда незамедлительно откликнулись на просьбу Биньямина Нетаньяху провести встречу с Махмудом Аббасом без предварительных условий. Эти усилия способствовали снижению напряжённости в регионе. При этом подход Москвы резко контрастировал с инициативами стран Запада. Например, Франция в июне 2016 года провела международную конференцию по палестино-израильскому вопросу, на которой не присутствовали представители конфликтующих сторон. В итоговом коммюнике форума осуждалась поселенческая политика Тель-Авива.

Москва не забывает и об интересах многочисленной русскоязычной диаспоры в Израиле. Около 100 тыс. израильтян, работавших до 1992 года на территориях СССР и РСФСР, с 2017 года стали получать российскую пенсию. Они присоединились к 32 тыс. граждан Израиля, которые и ранее имели право на пенсионное обеспечение со стороны России.

«За последние годы Россия сильно изменилась. И внешняя политика Москвы также претерпела серьёзную трансформацию. Ранее Израиль считал Россию ярым сторонником арабских стран региона и даже оппонентом самого Израиля во времена СССР. Сегодня Москва ведёт себя на Ближнем Востоке весьма беспристрастно, стремясь сохранять хорошие отношения со всеми сторонами — Израилем, Турцией, Ираном, с арабскими государствами и с палестинцами», — подчеркнул в беседе с RT колумнист израильской газеты «Гаарец» Гидеон Леви.

«Много общих интересов»

Леви и другие опрошенные RT израильские эксперты сходятся во мнении, что отношения с Россией имеют большое значение для еврейского государства.

«Для Израиля это очень важно, — подчеркнул в интервью RT экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. — Насколько я понимаю, и Россия, и Израиль приложат все усилия, чтобы этот эпизод остался позади и не вызвал ухудшения отношений между странами. Слишком много у нас общих интересов».

По словам экспертов, общие интересы у стран есть как в сфере борьбы с терроризмом, так и в вопросе урегулирования в Сирии.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

© Yuri Kadobnov/REUTERS

«Россия и, возможно, Израиль не хотят, чтобы конфликт разросся и перекинулся на соседние страны, — рассказал RT генеральный директор аналитического центра Strategic Intelligentia Барак Сеенер. — При этом другие иностранные игроки вмешиваются в ситуацию и усложняют её, и мы наблюдаем эскалацию конфликта. И даже в отношениях между союзниками, например Россией и Израилем, возникает напряжённость. В итоге складывается очень сложная и взрывоопасная ситуация».

Нельзя забывать и о русскоязычной диаспоре в Израиле как о важном связующем факторе отношений между двумя странами.

«В Израиле живут около 1,5 млн русскоязычных евреев — выходцев из России и их детей. Израиль как государство и израильский народ тесно связаны с Россией, их непосредственно затрагивают события, происходящие в этой стране. Я думаю, что израильская сторона искренне сожалеет, что сирийские средства ПВО сбили российский самолёт», — отметил в интервью RT политический аналитик из Иерусалима Митчелл Барак.

Британский специалист по России Мартин Макколи в разговоре с RT напомнил про российскую роль в ситуации, которая сложилась между Израилем и Ираном.

По его словам, именно Москва, благодаря хорошим отношениям с исламской республикой, может выступать в качестве фактора, сдерживающего потенциальный конфликт между Тегераном и Тель-Авивом.

«Для Израиля Иран — экзистенциальная угроза. Если иранцам позволить разместить ракеты вблизи израильской границы, они могут нанести серьёзный урон стране. Поэтому так важны отношения с Россией, и теперь Израиль будет делать всё возможное, чтобы не допустить повторения трагического инцидента», — подчеркнул Макколи.

Бойцы «Хезболлы» в Сирии

Reuters

© Omar Sanadiki

Все опрошенные RT израильские эксперты надеются, что в отношениях двух стран можно будет избежать серьёзного кризиса.

«Интересы России и Израиля в таком сложном регионе (я имею в виду весь Ближний Восток и Сирию в частности) пересекаются, поэтому они найдут способ снять напряжённость в отношениях», — отметил в интервью RT израильский политолог Амир Орен.

Однако, как подчёркивают в Минобороны России, на многие российские шаги навстречу Тель-Авив не отвечал взаимностью.

По словам Игоря Конашенкова, ранее в ходе нанесения Израилем авиационных ударов в ряде случаев возникали моменты, создававшие потенциальную угрозу безопасности российских военных.

«За время действия договорённостей командному центру ВВС Израиля было направлено 310 уведомлений о действиях ВКС России вблизи израильской территории. Вместе с тем израильская сторона давала уведомление лишь 25 раз, только непосредственно перед самими ударами», — подчеркнул представитель российского Минобороны.

В начале сентября оборонное ведомство Израиля сообщало, что за 18 последних месяцев оно нанесло удары по 202 целям в Сирии, использовав в общей сложности 792 бомбы и ракеты.

«Военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии», — заметил Игорь Конашенков.

В ожидании ответа

20 сентября президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждалось «повышение уровня безопасности российских военнослужащих в САР после катастрофы самолёта Ил-20 близ базы Хмеймим».

Как заявил в интервью израильскому изданию «Едиот ахронот» бывший глава военной разведки Израиля генерал-майор запаса Амос Ядлин, трагедия с российским Ил-20 приведёт к сужению поля для манёвров еврейского государства.

«Полагаю, что свобода действий Израиля в военном плане будет ограничена», — подчеркнул эксперт.

Заряжание пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300

РИА Новости

Виктор Мураховский предположил, что Россия вполне может ответить на враждебные действия Израиля продажей С-300 Дамаску. «Российская армия массово получает в последние годы по три полковых комплекта, то есть по шесть дивизионов С-400. С-300 у нас уходит на базы резерва и хранения. То есть мы можем их поставить в Сирию буквально, я думаю, в течение двух-трёх месяцев», — подчеркнул военный эксперт.

Виталий Наумкин утверждает, что главная задача сейчас — «поменять параметры российско-израильского взаимодействия в Сирии», чтобы избежать трагедий, аналогичных крушению Ил-20.

«Израиль просто не имел права планировать такую акцию, зная, что там находится наш самолёт. Даже если не ставить под вопрос саму законность нанесения такого удара вглубь территории, к тому же там, где наши стоят, близ Латакии», — подчеркнул эксперт.

Схожую точку зрения выразил и Гидеон Леви.

«У Израиля нет никаких причин быть недовольным действиями России, — заявил колумнист «Гаарец». — Я считаю, что Израиль сейчас всеми силами старается сохранить отношения с Россией, он должен понимать, что есть границы, которые переходить не следует. Если Израиль преступит эти границы, последует чёткая реакция. Продолжение бесконечных авиаударов по Сирии не отвечает ничьим интересам, авианалёты должны быть прекращены, ведь это ненормально, что Израиль вновь и вновь бомбит Сирию и никто не пытается это остановить».

По мнению Александра Гусева, чтобы сохранить отношения с Россией, Израиль должен официально извиниться перед Москвой за действия своих военнослужащих. До сих пор Тель-Авив выражал лишь соболезнования, но так и не взял на себя ответственность за гибель 15 российских военных и самолёта Ил-20.

«Премьер-министр Израиля, президент Израиля должны принести публично официальные извинения за эту трагедию», — отметил российский эксперт.