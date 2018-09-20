Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности российских военных в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза вопросы безопасности российских военных в Сирии и другие темы.

«На повестке дня была тема повышения уровня безопасности российских военнослужащих в Сирии после катастрофы российского Ил-20 близ базы Хмеймим», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Также он отметил, что на встрече обсуждались прошедшие 9 сентября в России выборы, вопросы российско-белорусского сотрудничества и текущие вопросы социально-экономического развития России.

Ранее Песков заявил, что в графике Путина не запланирована встреча с командующим ВВС Израиля Амикамом Норкином.