Песков заявил об отсутствии в графике у Путина встречи с командующим ВВС Израиля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина не запланирована встреча с командующим ВВС Израиля Амикамом Норкином.
Песков заявил об отсутствии в графике у Путина встречи с командующим ВВС Израиля
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

«Нет», — ответил Песков на вопрос, запланирована ли у Путина встреча с Норкином.

Ранее стало известно, что израильская делегация во главе с командующим ВВС Израиля передала России отчёт об инциденте с российским Ил-20.

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