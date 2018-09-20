Песков заявил об отсутствии в графике у Путина встречи с командующим ВВС Израиля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина не запланирована встреча с командующим ВВС Израиля Амикамом Норкином.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, запланирована ли у Путина встреча с Норкином.

Ранее стало известно, что израильская делегация во главе с командующим ВВС Израиля передала России отчёт об инциденте с российским Ил-20.