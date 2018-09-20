Израиль передал России данные об инциденте с Ил-20 в Сирии

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Израильская делегация передала российской стороне отчёт об инциденте, в ходе которого потерпел крушение российский самолёт Ил-20. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (IDF) в своём Twitter.
Израиль передал России данные об инциденте с Ил-20 в Сирии
  • © Global Look Press

«Израильские офицеры предоставили отчёт о ситуации с поражением российского самолёта сирийским зенитным огнём в ночь на понедельник, а также информацию о предварительных результатах расследования происшествия IDF», — говорится в сообщении.

Отмечается, что израильская делегация провела несколько встреч с командованием ВКС России и другими высокопоставленными российскими офицерами. В IDF подчеркнули, что встречи прошли в благоприятной обстановке. Стороны провели «профессиональный, открытый и прозрачный» диалог.

«Обе стороны подчеркнули важность интересов обеих стран и продолжения имплементации системы деконфликтизации», — добавили в израильской армии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решил направить командующего ВВС Израиля Амикама Норкина в Москву для сохранения сотрудничества с Россией.

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