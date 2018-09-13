«На положении оккупированной территории»: почему 25 лет переговоров не привели к становлению палестинского государства

13 сентября 1993 года палестинский лидер Ясир Арафат и премьер-министр Израиля Ицхак Рабин подписали Декларацию принципов о временных мерах по самоуправлению. Этот документ заложил правовую основу для создания Государства Палестина. Однако уже в конце 90-х переговорный процесс забуксовал. В дальнейшем ситуацию ещё больше осложнила смерть Арафата, причины которой установить так и не удалось. По мнению экспертов, сегодня нет оснований надеяться на скорое решение палестино-израильского вопроса. Специалисты отмечают, что текущее положение дел выгодно целому ряду стран, использующих этот конфликт в собственных интересах.

13 сентября 1993 года в Вашингтоне была принята Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению. В присутствии президента США Билла Клинтона соглашение подписали председатель Организации освобождения Палестины (ООП) Ясир Арафат и премьер-министр Израиля Ицхак Рабин.

Документ предусматривал создание Временного органа палестинского самоуправления — выборного Совета. Компетенция данного института власти распространялась на Западный берег реки Иордан и сектор Газа. Предполагалось, что после завершения пятилетнего переходного периода палестинские территории обретут полноценный государственный механизм.

Совет был наделён правом создания «мощных полицейских сил» для поддержания общественного порядка. При этом Тель-Авив сохранил «ответственность за оборону от внешних угроз» и «за общую безопасность израильтян».

Подписание Декларации принципов о временных мерах по самоуправлению председателем ООП Ясиром Арафатом и премьер-министром Израиля Ицхаком Рабиным в присутствии президента США Билла Клинтона

Reuters

© Gary Hershorn

«По сути, произошло взаимное признание Израиля и Палестины. Важнейший итог заключается в том, что Палестина, которая провозгласила независимость в 1988 году, обрела возможность запустить процесс строительства собственного государства. Как следствие, в 1994 году появилась Палестинская национальная администрация (ПНА), переименованная в 2013 году в Государство Палестина», — пояснил RT старший научный сотрудник Центра партнёрства цивилизаций Юрий Зинин.

«Свет в конце тоннеля»

Заключению этого исторического соглашения предшествовал приход к власти экс-начальника Генерального штаба Армии обороны, функционера Партии труда Израиля (партия «Авода») Ицхака Рабина. Несмотря на военное прошлое, политик пошёл на уступки Арафату.

«Рабин был представителем левых сил. Они традиционно выступают с более умеренных позиций и считают, что палестинцы должны видеть свет в конце тоннеля, то есть у них должна быть надежда на создание собственного государства. В противном случае, как полагают левые, увеличится влияние радикалов и обстановка в регионе вновь станет неуправляемой», — отметил Зинин.

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Одним из основных посредников в арабо-израильском переговорном процессе выступил Билл Клинтон, победивший на выборах президента США в ноябре 1992 года.

Однако, как заявили опрошенные RT эксперты, ключевую роль в появлении декларации сыграли не они, а Ясир Арафат.

«Арафат вошёл в мировую историю как незаурядный политик, сумевший объединить палестинцев и получить большую поддержку со стороны Европы и ведущих мусульманских государств. Он добился признания Палестины, заложил основу её государственности. Тем не менее это неоднозначная фигура. Для арабов — он герой, а для Израиля — террорист», — рассказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению — часть серии соглашений, которые получили общее название «Осло». Первый документ был тайно подписан в норвежской столице 20 августа 1993 года между министром иностранных дел Израиля Шимоном Пересом и одним из руководителей ООП Махмудом Аббасом.

9 сентября 1993 года Арафат и Рабин договорились о взаимном признании государств. Палестинский лидер пообещал премьер-министру прекратить террористическую деятельность, но призвал Израиль выполнить 242-ю резолюцию Совета Безопасности ООН (документ объявлял «оккупированными» территории, которые израильские войска захватили в ходе Шестидневной войны 1967 года).

Ясир Арафат выступает на трибуне Генеральной Ассамблее ООН

Reuters

© Mike Segar

В последующие годы Палестина и Тель-Авив заключили серию соглашений, которые определяли статус сектора Газа, условия вывода израильской армии со спорных территорий и передачу власти органам ПНА. 28 сентября 1995 года было подписано соглашение о расширении палестинского самоуправления в Иудее и Самарии (так называемое «Осло-2»).

«Процесс забуксовал»

«Осло» послужило правовым фундаментом для дальнейшего урегулирования одного из самых острых этнополитических конфликтов в мире. Однако этап нормализации палестино-израильских отношений продолжался недолго из-за выступлений радикальных сил, которые были недовольны начавшейся разрядкой.

4 ноября 1995 года израильский праворадикальный экстремист Игаль Амир застрелил Ицхака Рабина. После задержания он заявил, что «защищал народ Израиля от соглашений в Осло». Трагедия вызвала волну сочувствия во всём мире. Новый премьер-министр Шимон Перес провозгласил курс на продолжение имплементации документов «Осло», но уже в мае 1996 года между израильтянами и палестинцами вновь возникли столкновения.

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Во второй половине 1990-х годов в израильском обществе стали расти правые настроения. На их волне к власти пришёл лидер консервативной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. Самый молодой в истории Израиля глава правительства проводил неоднозначную политику. С одной стороны, Нетаньяху пошёл навстречу требованиям Арафата: он передал палестинцам Хеврон, а также 13% Иудеи и Самарии. С другой — Нетаньяху инициировал строительство еврейского района Хар-Хома на юге Иерусалима, что привело к протестам местного арабского населения.

В 1999 году кресло премьер-министра занял лидер левоцентристского блока «Единый Израиль» Эхуд Барак. Он вывел израильские войска из Ливана, где базировалась часть радикальных палестинских группировок, но переговоры с Арафатом о дальнейшем урегулировании конфликта быстро зашли в тупик.

«На самом деле переговорный процесс забуксовал намного раньше. Сторонам конфликта было необходимо найти компромисс по вопросу возвращения палестинских беженцев, а также по контролю границ и источников пресной воды. По большому счёту, Палестина, как и прежде, находилась на положении оккупированной Израилем территории», — подчеркнул Зинин.

В 2000 году Арафат объявил о начале второй интифады (восстание против Израиля), которая продолжалась около пяти лет. За это время спецслужбы Израиля уничтожили ряд лидеров ХАМАС («Исламское движение сопротивления») и некоторых других группировок, а в ноябре 2004 года в Париже при загадочных обстоятельствах скончался Ясир Арафат (врачи так и не смогли установить точную причину смерти лидера ООП).

Столкновения израильтян и палестинцев на Западном берегу реки Иордан

Reuters

© Mohamad Torokman

После завершения интифады произошёл раскол палестинской элиты. Между двумя ведущими радикальными группировками ХАМАС и ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») начались вооружённые столкновения. В 2007 году при посредничестве Саудовской Аравии кровопролитие было остановлено, но стороны до сих пор не примирились. ХАМАС сохраняет контроль над сектором Газа, а ФАТХ — над Западным берегом.

Несмотря на раскол, ПНА добилась частичного признания Государства Палестина. 29 ноября 2012 года Генеральная Ассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя при Организации Объединённых Наций. На сегодняшний день Государство Палестина признали более 130 стран мира, включая Российскую Федерацию.

«Нулевой результат»

В беседе с RT Сергей Балмасов констатировал, что раскол в палестинской элите по-прежнему не преодолён и это стало одним из ключевых препятствий для создания Государства Палестина. Востоковед уверен, что в ближайшие годы не стоит ожидать примирения ХАМАС и ФАТХ.

«Если копнуть глубже, проблема палестинского единства, конечно, намного шире. Достаточно напомнить, что миллионы палестинцев проживают в арабских и европейских странах. У них разные политические взгляды, многие не готовы возвращаться даже при условии возникновения государства», — пояснил Балмасов.

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Эксперт считает, что Палестина в первую очередь должна навести порядок в экономике, включая систему распределения материальных благ. Западный берег и сектор Газа страдают от разгула коррупции и от безработицы. Причём численность молодого населения продолжает расти.

«Палестина получает существенную финансовую помощь из-за рубежа, однако (нужно сказать откровенно) она разворовывается верхушкой. Подавляющее большинство населения этих денег не видит. Естественно, бедная безработная молодёжь пополняет ряды радикальных группировок. На текущий момент внутренняя ситуация в Палестине тупиковая», — сказал Балмасов.

Также эксперт обратил внимание на негативную роль США и мусульманских спонсоров Палестины. Балмасов полагает, что западные и арабские государства осознанно спекулируют на палестинском вопросе, зарабатывая политические очки.

«Уже давно существует мода на имидж защитника палестинцев. В разное время эту роль на себя примеряли Египет, Иордания, Сирия, Саудовская Аравия и Турция. Результат этого заступничества, как мы видим, нулевой. А миротворчество Вашингтона в период президентства Клинтона я могу объяснить лишь тем, что в какой-то момент арабских денег в лоббистских организациях США было больше, чем израильских», — подчеркнулБалмасов.

Израильские солдаты у Стены Плача в Старом Иерусалиме

AFP

© Manoocher Deghati

Юрий Зинин придерживается схожей точки зрения. По его словам, спонсоры Палестины действительно использовали конфликт с Израилем в собственных интересах. Ситуация ухудшилась после волнений в 2010—2011 годах, когда большинство арабских стран утратило внутреннюю стабильность. Однако, по словам эксперта, сложившееся положение дел не оправдывает политику Израиля.