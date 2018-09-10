США закрывают офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне

Короткая ссылка
Госдепартамент США объявил о решении закрыть дипломатическую миссию Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Об этом говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.
США закрывают офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне
  • Reuters

«После тщательного анализа администрация приняла решение закрыть представительство Организации освобождения Палестины в Вашингтоне», — заявили в Госдепе.

Там отметили, что в 2017 году США разрешили отделению проводить операции «в поддержку достижения прочного, всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами» и не стали закрывать его, однако ООП не предприняла шагов по продвижению для начала переговоров.

Также в ведомстве выразили обеспокоенность «попытками палестинцев побудить международный уголовный суд провести расследование в отношении Израиля».

Ранее США прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить