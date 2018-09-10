США закрывают офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне
- Reuters
«После тщательного анализа администрация приняла решение закрыть представительство Организации освобождения Палестины в Вашингтоне», — заявили в Госдепе.
Там отметили, что в 2017 году США разрешили отделению проводить операции «в поддержку достижения прочного, всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами» и не стали закрывать его, однако ООП не предприняла шагов по продвижению для начала переговоров.
Также в ведомстве выразили обеспокоенность «попытками палестинцев побудить международный уголовный суд провести расследование в отношении Израиля».
Ранее США прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).