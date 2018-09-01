В Госдепе официально заявили о прекращении выделения ООН денег для оказания помощи Палестине

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что американская сторона приняла решение прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление Науэрт.

«Администрация внимательно рассмотрела вопрос и пришла к выводу, что США не будут совершать дополнительные выплаты БАПОР», — говорится в документе.

NEW: U.S. to end funding for U.N. Relief Works Agency, which provides assistance to Palestinians in the West Bank, Gaza, Jordan, and Lebanon, calling it an "irredeemably flawed operation." https://t.co/LgOwu1hYJSpic.twitter.com/kFWek8zQRt — ABC News (@ABC) 31 августа 2018 г.

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа планирует прекратить выделении финансовых средства БАПОР.