СМИ: США намерены отказаться от выделения денег ООН для оказания помощи Палестине
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Отмечается, что о соответствующем решении будет официально объявлено в течение ближайших нескольких недель.
Уточняется, что американские власти собираются выразить несогласие с тем, как БАПОР расходует денежные средства, а также призвать к лишению значительного числа палестинцев статуса беженцев. По данным издания, Вашингтон потребует сократить это число более чем в десять раз.
Ранее Трамп уже отменил выделение $200 млн палестинцам. В Палестине прокомментировали отказ.