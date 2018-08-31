СМИ: США намерены отказаться от выделения денег ООН для оказания помощи Палестине

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует прекратить выделять финансовые средства Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что о соответствующем решении будет официально объявлено в течение ближайших нескольких недель.

Уточняется, что американские власти собираются выразить несогласие с тем, как БАПОР расходует денежные средства, а также призвать к лишению значительного числа палестинцев статуса беженцев. По данным издания, Вашингтон потребует сократить это число более чем в десять раз.

Ранее Трамп уже отменил выделение $200 млн палестинцам. В Палестине прокомментировали отказ.

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