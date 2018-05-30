СМИ: Совбез ООН отклонил предложенное США заявление с осуждением обстрелов Израиля

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Совет Безопасности ООН отклонил предложенный США вариант заявления, в котором осуждаются обстрелы Израиля с территории сектора Газа.
СМИ: Совбез ООН отклонил предложенное США заявление с осуждением обстрелов Израиля
  • © AFP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире всемирной организации.

Отмечается, что против документа выступил Кувейт, который поддержала Россия.

По имеющимся данным, представители Кувейта не согласились с подготовленным американской стороной документом и предложили продолжить работу над своим проектом резолюции по защите мирных жителей Палестины, в котором последние события в регионе «помещены в правильный контекст».

Согласно тексту американского заявления, копия которого оказалась в распоряжении агентства, США призвали решительно осудить «беспорядочные ракетные обстрелы населённых пунктов в Израиле палестинскими боевиками в Газе, которые причинили ущерб гражданской инфраструктуре». 

Ранее США заявили о необходимости проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за пуска ракет по израильским объектам с территории сектора Газа.

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