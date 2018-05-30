США призвали провести экстренное заседание СБ ООН в связи с атакой против Израиля

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США заявили о необходимости проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за пуска ракет по израильским объектам с территории сектора Газа. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном в Twitter американской миссии.

«Сегодня США призвали провести срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения последних атак ХАМАС и других боевиков по Израилю из сектора Газа. Мы ожидаем, что эта встреча пройдёт завтра после полудня», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что во вторник, 29 мая, территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.

По данным Тель-Авива, эта атака стала самой массированной с лета 2014 года.

В ответ на ракетный удар израильские ВВС атаковали 35 палестинских объектов. 

Подробнее — в материале RT.

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