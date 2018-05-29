Жёсткая позиция: с чем связано очередное обострение палестино-израильского конфликта

Утром во вторник территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По данным Тель-Авива, удар стал самым массированным с лета 2014 года. В ответ на это израильские ВВС атаковали 35 палестинских объектов. Как отмечают эксперты, очередное обострение израильско-палестинского конфликта связано с переносом посольства США и Иерусалим. Кроме того, обстрелы могут быть связаны с попыткой движения ХАМАС отвлечь внимание от экономических проблем региона.

Во вторник утром Беньямин Нетаньяху созвал силовых министров на консультации по вопросам безопасности у себя в резиденции в Иерусалиме. По данным издания Yedioth Ahronoth, одним из одним из министров, вызванных премьером на совещание, является глава министерства по делам разведки Исраэль Кац. По итогам встречи Нетаньяху заявил, что в ответ на миномётные обстрелы со стороны сектора Газы Израиль применит силу.

«Армия обороны Израиля ответит с большой силой. Израиль взыщет высокую цену со всякого, кто попытается нанести ему ущерб», — приводит его слова радиостанция «Кан».

Глава израильского государства также добавил, что в Тель-Авиве с должной серьёзностью воспринимают нападение со стороны движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © JACK GUEZ

AFP

После этого начали поступать сообщения об авиаударах по базе группировки «Исламский джихад», которую израильтяне обвинили в запуске почти 60 снарядов.

«Армия обороны Израиля сейчас действует в секторе Газа. С этим связаны взрывы, которые слышны оттуда», — сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Палестинское агентство САФА, со своей стороны, заявила, что авиация Израиля выпустили по меньшей мере семь ракет по базе в южной части анклава.

По данным Армии обороны Израиля, истребители ВВС страны атаковали во вторник 35 объектов на территории сектора Газа.

Обстрелы радикалов

Утром во вторник Израиль был обстрелян с территории сектора Газа. Этот обстрел стал самым массированным с лета 2014 года. Было выпущено несколько десятков ракет. В ряде районов, в том числе в округах Эшколь, Шаар Ха-Негев и Сдот-Негев сработали сирены воздушной тревоги.

По данным израильской стороны, потерь со стороны Тель-Авива нет. Большую часть ракет удалось перехватить с помощью системы ПРО «Железный купол». Но при этом одна из ракет попала на территорию детского сада. Об этом сообщил официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон. В серии публикаций в Twitter он сообщил об атаке, приложив фото палестинского снаряда.

This photo, of a mortar bomb shot by Palestinian terrorists, in an Israeli kindergarten yard not far from #Gaza, is dedicated to all the sanctimonious hypocrites claiming that Israel acts “ disproportionately “. We protect our citizens from the dangerous murderers of #Hamas . pic.twitter.com/JEOkA7MqeW — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) May 29, 2018

«Запуск ракет сегодня утром из сектора Газа, одна из которых разорвалась на территории пустого детского сада, демонстрирует серьёзную угрозу, которую представляет собой движение ХАМАС для гражданского населения Израиля... ни одна страна в мире не будет мириться с подобной угрозой своему гражданскому населению, не будем и мы», — написал он в следующем посте.

The shooting of rockets this morning from #Gaza, one of them landing in the yard of an empty kindergarten (!), demonstrates the grave danger #Hamas represents to Israeli civilians. No country would or should accept such threats to its civilian population. Neither do we . — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) May 29, 2018

«Поединок палестинских спонсоров»

Причины утренних обстрелов Израиля не ограничиваются палестино-израильским конфликтом. В этом вопросе есть ещё множество факторов, считает эксперт Института Ближнего Востока Сергея Балмасов.

«Израиль регулярно обстреливают ракетами, с начала нулевых годов — эти ракетные пуски усиливались, последнее обострение во многом связано с попыткой переноса и осуществлённым переносом американского посольства в Иерусалим и довольно жёсткой позицией, которое заняло израильское руководство по отношению к палестинским группировкам. Третий момент — поединок палестинских спонсоров. Вопрос Иерусалима, это не вопрос Палестины и Израиля, это вопрос цивилизационный, не региональный», — пояснил он.

Иерусалим © Ammar Awad

Reuters

По его словам, в корне противостояния — вопрос принадлежности Священного города и противоречия трёх мировых религией. Эксперт считает, что Палестина в данном случае и её радикальные группировки — лишь оружие в руках третьей стороны.

«Спонсоры исламского мира вкладываются в нагнетание ситуации, чтобы ничего не затухало, и демонстрируют, что будут продолжать борьбу. Но это имитация, сами спонсоры исламского мира не способны бросить Израилю вызов, действуют опосредованно руками палестинцев, которых израильские солдаты убивают при попытке прорыва государственной границы», — заключил эксперт.

«Перенаправить гнев палестинцев»

С другой стороны, очередные обстрелы со стороны сектора Газа могут быть тактическим ходом движения ХАМАС, которое решает таким радикальным образом внутренние политические задачи. Такое предположение высказал старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.

«ХАМАС не умеет экономически контролировать сектор Газа, в регионе нет экономического развития, улучшить ситуацию не удаётся. ХАМАС никак не может договорится с Движением за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). А ситуация людей очень тяжёлая. Единственная возможность сейчас перенаправить гнев людей с внутренней с недовольства внутренней ситуацией на внешнюю, то есть направить гнев палестинцев на Израиль», — пояснил эксперт.

Но при этом сильно накалять ситуацию организации ХАМАС тоже не выгодно, ведь обычно в сражениях с Тель-Авивом страдает больше палестинская сторона. Поэтому вряд ли стоит ожидать дальнейшей эскалации, считает Марьясис.

Также по теме «Переговоры с нуля»: зачем Израиль пытается сорвать политическое объединение Палестины В ночь на 23 мая ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. По заявлениям Тель-Авива, с территории Палестины...

«Может быть, например, те, кто участвует в гражданской войне в Сирии, захотят отвлечь от себя внимание и перекинуть его на Газу. Они могут попробовать спровоцировать ещё более серьёзный инцидент», — не исключил востоковед.

Напомним, что 14 мая в Иерусалиме прошла церемония открытия нового посольства США в Израиле, из-за чего начались столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. В результате беспорядков погибли более 60 палестинцев, среди которых были дети, тысячи человек пострадали.

Палестина намерена подать иск в Международный суд ООН против провозглашения президентом США Иерусалима столицей Израиля и переноса туда американского посольства. Об этом во вторник, 29 мая сообщила радиостанция «Голос Палестины» со ссылкой на генерального секретаря Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Саиба Ариката.

*«Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.