Израильские военные засекли 25 ракетных пусков из сектора Газа

Палестинские боевики выпустили 25 миномётных снарядов из сектора Газа по югу Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии.

«Залп из 25 миномётных снарядов был произведён в направлении нескольких районов на территории Израиля», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что большинство из них было перехвачено системой противоракетной обороны «Железный купол».

Ранее на границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги.