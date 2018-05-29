Израильские военные засекли 25 ракетных пусков из сектора Газа
Палестинские боевики выпустили 25 миномётных снарядов из сектора Газа по югу Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии.
- © Mohammed Salem
- Reuters
«Залп из 25 миномётных снарядов был произведён в направлении нескольких районов на территории Израиля», — говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что большинство из них было перехвачено системой противоракетной обороны «Железный купол».
Ранее на границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги.
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