«Впервые за 6 лет почувствовали себя в безопасности»: в Сирии завершилась операция по освобождению пригородов Дамаска
- У входа в палестинский лагерь «Ярмук» на южных окраинах Дамаска
- Reuters
С начала 2018 года сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились значительных успехов в деле освобождения ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок. Такое заявление в ходе брифинга сделал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, под полным контролем правительственных сил находятся пригороды Дамаска, включая Восточную Гуту и бывший лагерь палестинских беженцев «Ярмук», Восточный Каламун, северные районы провинции Хомс и восточная часть провинции Идлиб, которые долгое время были заняты подразделениями незаконных вооружённых формирований.
Представитель Минобороны отметил, что в ходе завершившейся операции по освобождению пригородов Дамаска под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) была проведена беспрецедентная по своему масштабу гуманитарная операция в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и «Ярмуке».
«Во избежание напрасных потерь и жертв среди мирного населения по специально созданным гуманитарным коридорам из пригородов Дамаска выведены 188 234 человека, среди которых 28 725 боевиков», — сообщил Рудской.
Радикалы были выведены в северные районы арабской республики, в то время как большая часть мирных граждан уже вернулась в свои дома на освобождённых территориях.
«Последним оплотом террористов в сирийской столице являлся бывший лагерь палестинских беженцев «Ярмук», который был превращён в убежище для игиловцев, разгромленных ранее сирийской армией в различных районах Сирии», — отметили в Минобороны.
Начальник ГОУ Генштаба ВС России заявил, что действовавшие в западной части лагеря формирования «Исламского государства»* полностью уничтожены, а южные пригороды Дамаска перешли под контроль правительственных войск.
Благодаря проведённой ЦПВС работе члены отрядов вооружённой оппозиции из восточной части «Ярмука» либо вернулись к мирной жизни, воспользовавшись амнистией, либо выехали с семьями в провинцию Идлиб (всего из анклава были вывезены 3283 боевика).
«В результате проведённой операции впервые за шесть лет жители сирийской столицы почувствовали себя в безопасности. Прекратились ежедневные обстрелы жилых кварталов города, террористические акты и похищение людей. Свободу получили заложники, которых удерживали боевики, — подчеркнул Рудской. — В районах, ранее контролировавшихся бандформированиями, на порядок снизились цены на продукты питания и медикаменты. Люди получили доступ к медицинскому обслуживанию».
- На улицах освобождённого от боевиков лагеря «Ярмук»
- Reuters
«Освобождение зоны деэскалации «Хомс» от боевиков достигнуто мирным путём»
Комментируя итоги операции в других сирийских провинциях, Рудской рассказал, что в январе-феврале в восточной части провинции Идлиб правительственные войска окружили и уничтожили крупную группировку «Джабхат ан-Нусры»** численностью более 1500 боевиков, а также разрозненные бандгруппы игиловцев. В результате под контроль правительственных войск перешла территория площадью 4311 кв. км.
Эта операция позволила возобновить движение по автомобильной дороге, соединяющей Хаму и Алеппо. Кроме того, налаживание мирной жизни в освобождённых районах способствует возвращению беженцев. Так, только из западной части провинции Идлиб в мухафазу Алеппо вернулись 9573 мирных жителя.
Постепенно нормализуется ситуация в зоне деэскалации «Идлиб». Этому способствует, в частности, выставление вдоль линии разграничения 29 наблюдательных постов, службу на которых несут военные стран — гарантов астанинских соглашений — Ирана, России и Турции.
Также проведена гуманитарная операция в зоне деэскалации «Хомс». Причём в ходе переговоров с лидерами вооружённых формирований, шейхами племён и представителями религиозных общин была мирным путём достигнута договорённость о переходе населённых пунктов в зоне деэскалации к мирной жизни и разблокировании движения по автомобильной дороге Хомс — Хама.
«Члены отрядов вооружённой оппозиции получили возможность воспользоваться амнистией и остаться в своих населённых пунктах. Боевикам, не пожелавшим перейти под юрисдикцию правительства Сирии, был обеспечен выезд в провинцию Идлиб и на север провинции Алеппо в город Джераблус», — сообщили в Минобороны.
Отмечается, что с 7 мая города Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали, Телль-Биса и другие населённые пункты покинули 13 407 членов незаконных вооружённых формирований. При этом радикалы передали правительственным войскам семь танков, пять БМП, семь пикапов с крупнокалиберными пулемётами, 122 орудия и миномёта, 20 реактивных систем залпового огня, девять комплексов ПТУР, 45 ручных противотанковых гранатомётов, 14 средств ПВО, 12 самодельных пусковых установок «Адский огонь», а также 56 крупнокалиберных пулемётов.
«Особо отмечу, что освобождение зоны деэскалации «Хомс» от боевиков достигнуто мирным путём, боевые действия не велись, что позволило полностью исключить жертвы среди мирных жителей и членов отрядов оппозиции», — подчеркнул Рудской.
В Минобороны сообщили, что в арабской республике продолжаются работы по разминированию освобождённых районов, восстановлению объектов инфраструктуры, возвращению беженцев и оказанию гуманитарной помощи мирному населению.
Так, на сегодняшний день в свои дома из лагерей беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 66 257 жителей Восточной Гуты, 46 792 — Дейр эз-Зора, 13 763 — Хомса и более 7000 — Восточного Каламуна.
В заключение генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что в настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого и неделимого государства. Однако для достижения этой цели необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества — и такая работа активно ведётся.
- Солдаты сирийской армии на развалинах зданий в городе Эль-Хаджар-эль-Асвад к югу от Дамаска
- Reuters
«Энергично ведутся работы по восстановлению»
Также в среду, 23 мая, спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев встретился в Дамаске с сирийским лидером Башаром Асадом. По сообщению агентства SANA, стороны обсудили недопустимость поддержки терроризма рядом стран, а президент САР подтвердил, что Россия является партнёром Сирии в борьбе с терроризмом.
В свою очередь, Лаврентьев отметил, что недавняя встреча президентов России Владимира Путина и Сирии Башара Асада в Сочи «придала новый импульс отношениям между странами в различных областях сотрудничества».
В свою очередь, замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в интервью РИА Новости заявил, что в восстановлении САР смогут принять участие все страны, поддержавшие республику в её борьбе против террористов и радикалов.
«Я хочу обратить внимание на два момента. Первый связан с теми, кто разрушил Сирию: они не могут помочь в её восстановлении. Западные страны прислали террористов и боевиков, которые убивали и уничтожали инфраструктуру Сирии. Коалиция убивала граждан Сирии на севере и востоке страны — как они могут помочь в восстановлении?» — отметил дипломат.
«Второй момент — это полностью открытые двери для стран, которые поддержали сирийский народ и помогли освободить Сирию, я говорю про российских друзей, а также иранских и других. Китай поддержал, много стран. Некоторые пытаются уменьшить количество этих стран, но их много. Вот они могут принять участие в восстановлении, и мы верим, что они предоставят свои лучшие услуги. Этот вопрос, как известно, обсуждался на последней встрече, которая прошла между президентом Асадом и президентом Путиным. И было сказано, что привилегии будут предоставлены российским компаниям в работе по восстановлению Сирии», — рассказал Микдад.
О положительной динамике в развитии ситуации в Сирии в ходе брифинга заявила и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, благодаря действиям сирийской армии на подконтрольной правительству САР территории сегодня проживает почти 90% населения республики.
«Возобновляется деятельность государственных и муниципальных учреждений в недавно «замиренных» районах на севере и северо-западе провинции Хомс. Здесь, в бывшей зоне деэскалации, энергично ведутся работы по восстановлению линий электропередачи, на что из государственного бюджета были выделены крупные средства», — отметила дипломат.
В то же время фиксируются столкновения на востоке провинции Хомс, причём в районе боёв постоянно присутствует авиация международной коалиции во главе с США.
«На востоке провинции Хомс фиксировались спорадические столкновения между правительственными войсками и отрядами ИГИЛ к западу от Пальмиры. При этом, по сообщениям очевидцев, над местом боёв постоянно находится авиация ведомой США так называемой антитеррористической коалиции», — заявила Захарова.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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