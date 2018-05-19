«Белые каски» дешевле, чем восстановление страны»: США могут свернуть программу помощи в сирийских Идлибе и Африне

Власти США могут прекратить оказание финансовой помощи на восстановление северо-западных районов Сирии, включая Идлиб и Африн. Как сообщил телеканал CBS, речь идёт о десятках миллионов долларов, которые получают в качестве поддержки различные силы в арабской республике. Ранее стало известно о приостановке финансирования американской стороной организации «Белые каски», которую не раз уличали в фейковых съёмках в местах боевых действий. Как отмечают эксперты, восстановление САР и не входило в планы Соединённых Штатов: они в этом не заинтересованы. Однако, по мнению политологов, США могут продолжить поддержку «Белых касок» другими способами.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение прекратить оказание финансовой помощи, направленной на восстановление северо-западных районов Сирии, включая Идлиб и Африн. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванных официальных лиц в Соединённых Штатах.

По их данным, это было межведомственное решение по итогам оценки ситуации на северо-западе САР. По информации СМИ, речь идёт о десятках миллионов долларов.

Представитель Госдепа подтвердил телеканалу информацию о пересмотре программы оказания помощи Сирии.

«Высвобождаемые от прекращения содействия северо-западным районам средства пойдут на усиление поддержки, оказываемой северо-восточным районам Сирии», — сообщил он.

Речь идёт о поддержке различных сил в арабской республике и деньгах, выделяемых Штатами на «стабилизацию местного общества» и на «поддержку независимого общества и СМИ» в этом регионе. При этом организации, которые получали финансовую помощь от США, не раз подозревались в сотрудничестве с террористами.

«Зачем тратить деньги?»

Вашингтон изначально не планировал участвовать в восстановлении Сирии после окончания антитеррористической операции, напомнил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Африн, Сирия

Reuters

© Khalil Ashawi

«Ещё полгода назад американцы достаточно прямо говорили: «Если вы (Россия. — RT) хотите восстанавливать Сирию, пожалуйста, восстанавливайте, а мы тут при чём? Мы не будем этого делать. Мы пришли для того, чтобы победить терроризм, и мы его победили». С их точки зрения, ИГ* и прочих победили они, а русские и сирийская армия только мешали этому процессу. Соответственно, они постепенно выходят и хотят по возможности сократить свои расходы», — отметил он в беседе с RT.

Эксперт уточнил, что Сирия не является союзником США, поэтому американская сторона не будет тратить на неё деньги.

«Даже если предположить, что завтра в Сирии наладятся мир и спокойствие, то какая от этого польза — что политическая, что военная — для США? Особой пользы нет. У них в регионе есть союзники — Саудовская Аравия прежде всего и Израиль. Сирия никаким союзником не будет в нынешней конфигурации. Соответственно, возникает резонный вопрос: зачем тратить деньги? Вполне возможно, что в администрации Трампа так и решили», — считает Бышок.

«Всё меньше необходимости в «Белых касках»

В начале мая стало известно, что Соединённые Штаты решили приостановить финансирование неправительственной организации «Белые каски», действующей в Сирии на территориях, подконтрольных антиправительственным силам.

По данным телеканала CBS, ближневосточное бюро Госдепа так и не получило подтверждения от администрации о продолжении выдачи дотаций, которое должно было поступить ещё 15 апреля. О прекращении поступления средств на свои счета заявили и в самих «Белых касках».

Стоит отметить, что доля США в финансировании организации составляла около трети её бюджета.

«Белые каски» позиционируют себя в качестве «миротворческой организации», однако жители Сирии отзываются о них как о пособниках террористов.

«Белые каски» не раз уличали в фейковых съёмках в местах боевых действий. Так, например, в качестве доказательств якобы имевшей место химической атаки 7 апреля в городе Дума представители организации использовали кадры, запечатлевшие жителей, в том числе детей, которых врачи якобы пытаются спасти от последствий воздействия отравляющих веществ. Российские специалисты не обнаружили ни одного признака применения химоружия в сирийской Думе, однако нашли участников видеосъёмок, которые и рассказали, как в какой-то момент в местную больницу ворвались неизвестные, стали обливать всех водой и снимать на камеру.

Более того, сирийские журналисты демонстрировали материалы, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.

Станислав Бышок при этом не исключает, что американцы могут продолжить финансировать «Белые каски». «Что касается локальных операций или денежных вливаний, то, на мой взгляд, это вполне возможно. «Белые каски», думаю, меньше денег съедают, чем восстановление разрушенной инфраструктуры значительной части страны. А то, что США отказываются восстанавливать то, в разрушении чего в том числе они сами принимали участие, — это вполне себе такая американская практика», — заключил он.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что США могут при этом продолжить поддержку «Белых касок», но окольными путями.

«Вопрос только в том, что миссия «Белых касок» в значительной степени закончена. Чем меньше территории внутри Сирии останется под контролем проамериканских или просаудитских сил, тем меньше необходимости в «Белых касках». В Идлибе они уже почти не нужны», — отметил он.

Брутер уточнил, что военные действия на территории Сирии уже в значительной степени прекращены. «Поэтому говорить о том, что есть необходимость финансировать людей, которые устраивают постановочные спектакли по применению химоружия, не приходится. На Западе очень любят считать деньги, и как только кто-то им перестаёт быть нужным, то финансирование сразу прекращается», — заключил эксперт.

Что касается отказа США от оказания финансовой помощи Сирии, отметил он, это могло стать ответной мерой на отзыв турецкого посла из Соединённых Штатов.

«Учитывая, что северо-запад Сирии находится под сильным турецким влиянием, США инициируют такую ответную меру. Это первое. А второе — то, что Трамп вообще очень часто говорит, что не будет помогать Сирии, что вообще он и так потратил там много денег и ничего не получил. Два этих фактора соединились, и получилось такое решение», — считает Брутер.

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Reuters

По его словам, даже если США будут уходить из Сирии медленно, они всё равно станут сворачивать свои программы. Более того, подчеркнул он, Вашингтон вовсе не заинтересован в восстановлении арабской республики.

«США не заинтересованы, чтобы в Сирии когда-то наступил порядок. Ситуация достаточно сложная, на мой взгляд, в социально-экономическом плане. И когда США, которые приложили немало усилий, чтобы Сирию разрушить, говорят, что восстанавливать страну не будут, то это показывает их настоящие намерения», — резюмировал эксперт.

Между тем Россия продолжает оказывать помощь пострадавшим от боевых действий районам САР. Так, накануне российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии передали местному населению в городе Эрбин в Восточной Гуте около семи тонн продуктов в рамках гуманитарной акции. Кроме того, жителям была оказана медицинская помощь.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.