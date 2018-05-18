Госдеп прокомментировал отзыв Турцией своего посла из США

Решение Турции отозвать своего посла в Вашингтоне не является ослаблением американо-турецких отношений. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы в курсе, что Турция отозвала своего посла. Это её право так поступить. Я не считаю, что это ослабляет наши отношения с правительством Турции», — цитирует её РИА Новости.

Науэрт добавила, что Турция продолжает оставаться важным для США партнёром по НАТО.

14 мая Турция отозвала своих послов из США и Израиля в связи с эскалацией насилия в секторе Газа.

Акции протеста проходят в секторе Газа на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. По последним данным, число погибших в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными превысило 60 человек.