СМИ: США приостановили финансирование «Белых касок» в Сирии

США приостановили финансирование организации «Белые каски» в Сирии. Об этом сообщает CBS.

В Государственном департаменте Соединённых Штатов заявили, что финансирование организации прекратилось и находится «под пересмотром».

«Это очень тревожное событие. В конечном итоге, данное обстоятельство может негативно сказаться на эффективности работы сотрудников гуманитарной организации в контексте спасения человеческих жизней», — заявил представитель «Белых касок».

По данным телеканала, членами организации являются около 3000 человек.

Ранее сообщалось о постановочном характере ролика «Белых касок», который был снят после якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума в ночь на 8 апреля.